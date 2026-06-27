Tıbbi cihazı reddetti nefes egzersizini zurnasıyla yaptı! Ameliyattan 2 gün sonra düğüne bakın nasıl yetişti

'Pazartesi günü ameliyat edeceğim, cuma günü zurnanı çalacaksın' diyerek bana moral verdi. Gerçekten de dediği gibi oldu. Ameliyattan iki gün sonra yeniden zurnamı elime aldım. Biraz ağrım var ama kendimi gayet iyi hissediyorum. Başta doktorum olmak üzere emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü de en iyi bildiğim şekilde, zurnamla etmek istedim" diye konuştu.



