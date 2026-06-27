Trend
Galeri
Trend Yaşam
Tıbbi cihazı reddetti nefes egzersizini zurnasıyla yaptı! Ameliyattan 2 gün sonra düğüne bakın nasıl yetişti
Tıbbi cihazı reddetti nefes egzersizini zurnasıyla yaptı! Ameliyattan 2 gün sonra düğüne bakın nasıl yetişti
Aydın'ın sevilen zurna müzisyenlerinden Erman Tosun, safra kesesi taşları nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından kendisini sağlığına kavuşturan doktoruna zurnası ile teşekkür etti. Operasyondan sadece iki gün sonra yeniden enstrümanını eline alan Tosun'un performansı takdir toplarken, "Kısa sürede sözünü tutarak beni sağlığıma kavuşturan Op. Dr. Muhammed Çağrı Coşkun'a müteşekkirim" diyerek doktoru için mini konser verip bunu da sosyal medyadan yayınladı.
Giriş Tarihi: 27.06.2026 13:37
Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 13:39