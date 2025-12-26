Tıp dünyası bu doğumu konuşuyor! Annesinin rahminde büyümemiş! Bakın 9 ay boyunca nereye tutunmuş...

Lopez'in bu gebeliği için doktorlar, ""Doğrudan herhangi bir organa nüfuz ediyor gibi görünmüyordu. Çoğunlukla pelvisin yan duvarına yerleşmiş gibiydi, bu da çok tehlikeli ama karaciğere yerleşmesinden daha kolay yönetilebilir bir durum" sözlerini kullandı.