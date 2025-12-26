Trend Galeri Trend Yaşam Tıp dünyası bu doğumu konuşuyor! Annesinin rahminde büyümemiş! Bakın 9 ay boyunca nereye tutunmuş...

Los Angeles'taki doktorların 'tıbbi bir mucize' olarak nitelendirdiği ve her 30.000 gebelikten sadece 1'inde görülen o olay duyanları şoke etti. 10 kilogramlık tümörünün alınması için hazırlık yapan anne hamile olduğunu doğumdan birkaç gün önce öğrendi. Ancak asıl şok, gebeliğin rahim dışında gerçekleştiği o yerdi! İşte şaşırtıcı olayın detayları…

Giriş Tarihi: 26.12.2025 11:38
Kaliforniya'nın Bakersfield şehrinde yaşayan 41 yaşındaki Suze Lopez, yıllardır yumurtalık kistiyle mücadele ediyordu.

Bu yılın başlarında karnı büyümeye başlayınca, bunun 20'li yaşlarından beri sahip olduğu kistten kaynaklandığını düşündü.

Sabah bulantısı gibi gebeliğin öngörülen hiçbir belirtisini yaşamayan Lopez, bebeğin tekmelerini bile hiç hissetmediğini söyledi. Aylar boyunca karnının büyümesini kiste bağlayan ve hamile olduğunu anlamayan Lopez, kocası ile seyahatlere çıkarak hayatına olduğu gibi devam etti.

Zamanla karnındaki ağrı ve baskı kötüleşen Lopez, karnındaki 10 kilogramlık kistin alınmasının zamanının geldiğine karar verdi.

Lopez, bu yılın başlarında planlanan 10 kilogramlık yumurtalık kistini aldırmak için yapılacak olan ameliyatından önce yaptırdığı rutin gebelik testi sonucunda hamile olduğunu öğrendi.

Radyasyon riski nedeniyle önce gebelik testi gerektiren BT taramasına giren Lopez, o anda testin pozitif çıkmasıyla büyük bir sürpriz ile karşılaştı.

2. çocuğuna hamile olduğunu doğumdan birkaç gün önce öğrenen Lopez, kocasına beyzbol maçında müjdeyi verdiği anları "Yüzüne baktım ve o aynı anda hem ağlamak, hem gülmek hem de gözyaşı dökmek istiyormuş gibi görünüyordu" diyerek açıkladı.

ANCAK ASIL SÜRPRİZİ BUNUNLA KALMADI!

Maçtan kısa süre sonra kendini iyi hissetmemeye başlayan Lopez, acilen hastaneye kaldırıldı. Tehlikeli derecede yüksek tansiyonu olduğu ortaya çıkan kadının tansiyonu kontrol altına alındı ancak asıl sorun da o anda ortaya çıktı.

BEBEK RAHİMDE DEĞİL KARIN BOŞLUĞUNDA GELİŞMİŞ!

oktorlar, kan tahlili yapılan ve ultrason ile MR çekilen Lopez'in rahminin boş olduğunu ancak karnında, karaciğerine yakın küçük bir alanda amniyotik kesenin içerisinde neredeyse gelişmiş bir fetüsün bulunduğunu tespit ettiler.

Rahim dışında karın boşluğunda gelişen bu gebelik, her 30.000 gebelikten yalnızca 1'inde görülüyor ve gebeliğin sonuna kadar devam etmesi doktorlar tarafından "neredeyse duyulmamış bir şey; milyonda birden çok daha az" olarak adlandırılıyor.

Lopez'in bu gebeliği için doktorlar, ""Doğrudan herhangi bir organa nüfuz ediyor gibi görünmüyordu. Çoğunlukla pelvisin yan duvarına yerleşmiş gibiydi, bu da çok tehlikeli ama karaciğere yerleşmesinden daha kolay yönetilebilir bir durum" sözlerini kullandı.

Etiyopyalı doktorlar tarafından 2023 yılında bir tıp dergisinde yayınlanan bir makalede, anne ve bebeğin hayatta kaldığı bir başka karın içi gebelik vakası anlatılmış ve bu tür vakalarda fetal ölüm oranının %90'a kadar çıkabileceği ve hayatta kalan bebeklerin yaklaşık 5'te 1'inde doğum kusurları görüldüğü belirtilmişti.

LOPEZ VE OĞLU TÜM ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEYİ BAŞARDI

18 Ağustos'ta, bir sağlık ekibi, anne tamamen anestezi altındayken 3,6 kilogram ağırlığındaki bebeği dünyaya getirdi ve aynı ameliyat sırasında kisti de çıkardı.

Ameliyat sırasında çokça kan kaybeden Lopez, kan transfüzyonu ile hayata tutunmayı başardı.

O zamandan beri, adını bir beyzbol oyuncusundan alan Ryu ve annesi Lopez, sağlıklı ve mutlu bir şekilde hayatına devam ediyor.