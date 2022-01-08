Tofaş Kartal’ın bu modelini daha önce görmediniz! Hurda durumdaki arabayı bakın ne hale getirdi...

Türk otomobil kullanıcıları için efsane diye nitelenebilecek araba modellerini saymak istesek aklımıza ilk gelenlerden biri Tofaş Kartal olur. Yine Şahin, Doğan, Murat 124 ve Murat 131 araçlar da bir döneme damga vuran modeller arasında olmazsa olmaz. Son yıllarda hala kullanılan kuş serisinin Kartal modelinin temizleri kimileri için büyük paralar verilerek koleksiyona eklenebiliyor. Yüksek fiyatlardan da alıcı buluyorlar. Kimileri ise bu eski otomobilleri hurdalıklardan toplayıp ustalıkla hayran bırakan otomobillere çeviriyor. Bu kez sahnede Tofaş Kartal var. Son hali sizi şaşkına çevirecek.