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Tofaş Kartal'ın bu modelini daha önce görmediniz! Hurda durumdaki arabayı bakın ne hale getirdi...

Tofaş Doğan, Şahin ve Kartal, Türk halkı için efsane arabalardır. Kuş serisi olarak da bilinen bu araçlar artık üretilmemesine rağmen halen popülerliğini koruyor. Doğan, Şahin veya Kartal'ın az km yapmış, temiz modelini bulmak imkansız değil, ama çok zor. Bazı kişiler ise kuş serisi modellerinin hurdaya çıkmış, km'si yüksek veya bakımsız olanlarını uygun fiyata satın alıp, toparlıyor. Bir usta hurda durumdaki Tofaş Kartal'ı yeniledi. Hatta yenilemeyi bırakın adeta başka bir modele çevirdi.

Giriş Tarihi: 08.01.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 16:41
Tofaş Kartal’ın bu modelini daha önce görmediniz! Hurda durumdaki arabayı bakın ne hale getirdi...

Türk otomobil kullanıcıları için efsane diye nitelenebilecek araba modellerini saymak istesek aklımıza ilk gelenlerden biri Tofaş Kartal olur. Yine Şahin, Doğan, Murat 124 ve Murat 131 araçlar da bir döneme damga vuran modeller arasında olmazsa olmaz. Son yıllarda hala kullanılan kuş serisinin Kartal modelinin temizleri kimileri için büyük paralar verilerek koleksiyona eklenebiliyor. Yüksek fiyatlardan da alıcı buluyorlar. Kimileri ise bu eski otomobilleri hurdalıklardan toplayıp ustalıkla hayran bırakan otomobillere çeviriyor. Bu kez sahnede Tofaş Kartal var. Son hali sizi şaşkına çevirecek.

Tofaş Kartal’ın bu modelini daha önce görmediniz! Hurda durumdaki arabayı bakın ne hale getirdi...

Hurda Tofaş Kartal'ın değişimi oldukça konuşuldu. Usta elinde bulunan aracı baştan aşağıya komple yeniledi.

Tofaş Kartal’ın bu modelini daha önce görmediniz! Hurda durumdaki arabayı bakın ne hale getirdi...

Ancak usta aracın modifiye işlemi bittikten sonra herhangi bir şekilde trafiğe çıkamayacağını dile getirdi.

Tofaş Kartal’ın bu modelini daha önce görmediniz! Hurda durumdaki arabayı bakın ne hale getirdi...

Tofaş Kartal'ın kare kare değişimi...

Tofaş Kartal’ın bu modelini daha önce görmediniz! Hurda durumdaki arabayı bakın ne hale getirdi...
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