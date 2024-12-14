Tokat'ta feci kaza: 3 kuzen aynı araçta can verdi: 4 saat önce paylaştıkları resim şoke etti!
Tokat'ta dün hafif ticari aracın boş araziye devrildiği kazada ölen 3 kişinin de akraba oldukları öğrenildi. 21 yaşındaki Hüseyincan Esetekin'in kazadan 4 saat önce 23 yaşındaki kuzeni Ali Esetekin ve İstanbul'dan kendilerini ziyarete gelen 28 yaşındaki Ali Atlı ile sosyal medyadan fotoğraf paylaşıp, "İstanbul'dan ağabeyim gelmiş hoş gelmiş" notunu eklediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 14.12.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 15:21