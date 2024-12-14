Trend Galeri Trend Yaşam

Tokat'ta feci kaza: 3 kuzen aynı araçta can verdi: 4 saat önce paylaştıkları resim şoke etti!

Tokat'ta dün hafif ticari aracın boş araziye devrildiği kazada ölen 3 kişinin de akraba oldukları öğrenildi. 21 yaşındaki Hüseyincan Esetekin'in kazadan 4 saat önce 23 yaşındaki kuzeni Ali Esetekin ve İstanbul'dan kendilerini ziyarete gelen 28 yaşındaki Ali Atlı ile sosyal medyadan fotoğraf paylaşıp, "İstanbul'dan ağabeyim gelmiş hoş gelmiş" notunu eklediği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 15:21
Tokat’ta feci kaza: 3 kuzen aynı araçta can verdi: 4 saat önce paylaştıkları resim şoke etti!

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Şenyurt beldesi mevkisi Tokat-Turhal kara yolunda meydana geldi. Tokat'tan Turhal yönüne giden Ali Esetekin idaresindeki 34 UZ 6958 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle boş araziye devrildi.

Tokat’ta feci kaza: 3 kuzen aynı araçta can verdi: 4 saat önce paylaştıkları resim şoke etti!

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde sürücü Esetekin ile araçtaki Eren Atlı ve Hüseyincan Esetekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 kişinin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Tokat’ta feci kaza: 3 kuzen aynı araçta can verdi: 4 saat önce paylaştıkları resim şoke etti!

Hüseyincan Esetekin ile Ali Esetekin'in kuzen ve Eren Atlı'nın ise İstanbul'dan kendilerini ziyarete gelen akrabaları olduğu belirtildi.

Tokat’ta feci kaza: 3 kuzen aynı araçta can verdi: 4 saat önce paylaştıkları resim şoke etti!

Bu arada, Hüseyincan Esetekin, kazadan 4 saat önce sosyal medya hesabında 3'ünün de olduğu fotoğrafı paylaşarak, 'İstanbul'dan Eren ağabeyim gelmiş hoş gelmiş' notunu eklediği öğrenildi.

Tokat’ta feci kaza: 3 kuzen aynı araçta can verdi: 4 saat önce paylaştıkları resim şoke etti!

Fotoğrafta ellerinde içki şişeleri görülen ve kazanın da bu nedenle olduğu değerlendirilen olayda ölenlerin, otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

SON DAKİKA SON DAKİKA