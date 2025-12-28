Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Adıyaman'da 6 bin 620 konutun hak sahibi belirleniyor!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde heyecan dorukta! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde ilk kura çekiminin yapılacağı tarihi ve şehri resmen duyurdu. Milyonlarca başvurunun yapıldığı dev projede kura maratonu deprem bölgesinden başlıyor. Peki, Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta ve nereden izlenebilecek? İşte hak sahibi olmayı bekleyen binlerce vatandaş için Adıyaman kura çekilişi tarihi:

Giriş Tarihi: 28.12.2025 17:34
TOKİ'nin 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvuru süreci tamamlandı. Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada, kura çekimlerinin 29 Aralık Pazartesi günü başlayacağını müjdeledi. Yaklaşık 5 milyon 242 bin geçerli başvurunun bulunduğu projede, ilk hak sahipleri Adıyaman'daki konutlar için belirlenecek. İşte, TOKİ Adıyaman kura çekimi hakkında merak edilenler:

ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Bakan Murat Kurum'un açıklamasına göre Adıyaman kura çekimi 29 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek. Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak kura saat 11'de başlayacak.

Kura çekimin TOKİ Youtube hesabından canlı yayımlanması bekleniyor.

TOKİ ADIYAMAN İLÇELERİ VE KONUT SAYILARI

Adıyaman'da 6 bin 620 konut inşa edilecek. İşte konutların inşa edileceği ilçeler ve konut sayıları:

MERKEZ - 500

BESNİ - 300

ÇELİKHAN - 100

GERGER - 250

GÖLBAŞI - 200

KAHTA - 700

SAMSAT - 20

TUT - 50

İLK TESLİMATLAR NE ZAMAN?

Sosyal konut projesi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum, "Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. İlk teslimatımızı 2026'da teslim edeceğiz konutlar var." dedi.

İller özelinde ne zaman kura çekileceği ve teslimatın ne zaman olacağı henüz netleşmedi.

