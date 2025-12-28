Trend
TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Adıyaman'da 6 bin 620 konutun hak sahibi belirleniyor!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde heyecan dorukta! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde ilk kura çekiminin yapılacağı tarihi ve şehri resmen duyurdu. Milyonlarca başvurunun yapıldığı dev projede kura maratonu deprem bölgesinden başlıyor. Peki, Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta ve nereden izlenebilecek? İşte hak sahibi olmayı bekleyen binlerce vatandaş için Adıyaman kura çekilişi tarihi:
Giriş Tarihi: 28.12.2025 17:34