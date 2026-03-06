TOKİ Ankara ek kura sonuçları sorgulama! TOKİ Ankara ek kura nihai isim listesi erişime açıldı mı?

TOKİ Ankara Merkez ilçelerinde gerçekleştirilen 270 konutluk ek kura çekimi sonuçları vatandaşların gündeminde yer alıyor. 3 Mart 2026 tarihinde yapılan TOKİ Ankara kura çekimi sırasında sistem kaynaklı bir teknik aksaklık yaşanmış ve yapılan incelemede 497 hak sahibinin eksik belirlendiği tespit edilmişti. Sürecin yeniden değerlendirilmesiyle birlikte 227 şehit yakını ve gazi doğrudan hak sahibi olarak sisteme tanımlandı. Kalan 270 konut için yapılan ek kura çekiminin ardından TOKİ Ankara ek kura sonuçları ve isim listesi araştırılmaya başlandı.