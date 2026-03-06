TOKİ Ankara ek kura sonuçları sorgulama! TOKİ Ankara ek kura nihai isim listesi erişime açıldı mı?

SİSTEM KAYNAKLI HATA TESPİT EDİLDİ

İnceleme sonucunda, kura çekilişi sırasında sistemden kaynaklanan bir teknik aksaklık nedeniyle 497 hak sahibinin eksik belirlendiği tespit edildi. Mağduriyet yaşanmaması adına gerekli adımların ivedilikle atıldığı ifade edildi.

Eksik belirlenen 497 kişilik kontenjanın 227'sinin "Şehit Yakını ve Gazi" kategorisinde olduğu açıklandı. İlgili kategoriye ayrılan özel kontenjan usulleri gereği, bu gruptaki 227 vatandaşın herhangi bir yeni kuraya gerek kalmaksızın doğrudan hak sahibi olarak sisteme tanımlandığı bildirildi.

Sistem hatasından etkilenen diğer 270 hak sahibinin belirlenmesi için ise ek bir kura çekilişi düzenleneceği duyuruldu. Konuya ilişkin TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Kalan 270 adet hak sahipliği için hak sahibi belirleme kura çekilişi, 06 Mart 2026 tarihinde saat 10:00'da İdaremizin YouTube hesabı üzerinden canlı yayımlanacak kura ile gerçekleştirilecektir.''

Vatandaşların çekilişi şeffaflık ilkesi gereği çevrim içi ortamda takip edebileceği, kura sonuçlarının ise çekilişin ardından E-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabileceği kaydedildi.