TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu! Bakan Kurum açıkladı! Ankara kurası için gözler o tarihte!

Toplam 31 bin 73 konut için yapılacak TOKİ Ankara kura çekimi, hem başvuru sahipleri hem de aileleri için büyük bir heyecan ve merak konusu haline geldi. Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan takvimle birlikte süreç resmen hız kazanırken, Ankara'da binlerce hanenin kaderini belirleyecek gün için hazırlıklar da başladı.