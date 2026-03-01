Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu! Bakan Kurum açıkladı! Ankara kurası için gözler o tarihte!

Milyonların merakla beklediği TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu. Aylardır süren bekleyişin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum takvimi kamuoyuyla paylaştı. 31 bin 73 konut için kura sürecine girilirken, gözler şimdi hak sahiplerinin belirleneceği o kritik güne çevrildi.

Toplam 31 bin 73 konut için yapılacak TOKİ Ankara kura çekimi, hem başvuru sahipleri hem de aileleri için büyük bir heyecan ve merak konusu haline geldi. Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan takvimle birlikte süreç resmen hız kazanırken, Ankara'da binlerce hanenin kaderini belirleyecek gün için hazırlıklar da başladı.

TOKİ ANKARA KURA TARİHİ

31.073 konut için Ankara'da gerçekleştirilecek olan hak sahipliği kurasının tarihi belli oldu.

Buna göre, Ankara TOKİ kurası 3 Mart Salı günü gerçekleştirilecek.

İLÇELERE GÖRE KONUT DAĞILIMI

SIRA
NO		 İLÇE KONUT
SAYISI
1 MERKEZ (ETİMESGUT,
GÖLBAŞI, MAMAK,
PURSAKLAR, SİNCAN)		 21.780
2 MERKEZ SİNCAN TEMELLİ 4.000
3 AKYURT 150
4 AYAŞ 150
5 BALA 110
6 BEYPAZARI 750
7 ÇAMLIDERE 200
8 ÇUBUK 500
9 ELMADAĞ 500
10 EVREN 41
11 GÜDÜL 142
12 HAYMANA 150
13 KAHRAMANKAZAN 300
14 KALECİK 150
15 KIZILCAHAMAM 150
16 NALLIHAN 200
17 NALLIHAN ÇAYIRHAN 100
18 POLATLI 1.500
19 ŞEREFLİKOÇHİSAR 200
TOPLAM 31.073
75 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ!

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri 29 Aralık tarihinde başladı. Geçtiğimiz hafta 6 ilde gerçekleştirilen kura çekilişleri ile 75 il için kura işlemleri tamamlanırken 331 bin 833 konut için hak sahipleri belirlenmiş oldu.

