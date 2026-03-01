TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu! Bakan Kurum açıkladı! Ankara kurası için gözler o tarihte!

Milyonların merakla beklediği TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu. Aylardır süren bekleyişin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum takvimi kamuoyuyla paylaştı. 31 bin 73 konut için kura sürecine girilirken, gözler şimdi hak sahiplerinin belirleneceği o kritik güne çevrildi.
İLÇELERE GÖRE KONUT DAĞILIMI
|SIRA
NO
|İLÇE
|KONUT
SAYISI
|1
|MERKEZ (ETİMESGUT,
GÖLBAŞI, MAMAK,
PURSAKLAR, SİNCAN)
|21.780
|2
|MERKEZ SİNCAN TEMELLİ
|4.000
|3
|AKYURT
|150
|4
|AYAŞ
|150
|5
|BALA
|110
|6
|BEYPAZARI
|750
|7
|ÇAMLIDERE
|200
|8
|ÇUBUK
|500
|9
|ELMADAĞ
|500
|10
|EVREN
|41
|11
|GÜDÜL
|142
|12
|HAYMANA
|150
|13
|KAHRAMANKAZAN
|300
|14
|KALECİK
|150
|15
|KIZILCAHAMAM
|150
|16
|NALLIHAN
|200
|17
|NALLIHAN ÇAYIRHAN
|100
|18
|POLATLI
|1.500
|19
|ŞEREFLİKOÇHİSAR
|200
|TOPLAM
|31.073