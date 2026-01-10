Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ Antalya kura çekimi canlı izle! TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman, sonuçları açıklandı mı?

TOKİ tarafından Antalya'da hayata geçirilen konut projesine başvuru yapan vatandaşlar, kura sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Başvuru sahipleri, hak sahipliğinin belirleneceği kura çekiminin hangi tarihte ve saat kaçta yapılacağını öğrenmek istiyor. Kura sonuçlarının ise TOKİ'nin resmî internet sitesi ve duyuru kanalları aracılığıyla kamuoyuna açıklanması bekleniyor.Peki, Antalya TOKİ kura sonuçları ne zaman duyurulacak, kura çekimi saat kaçta yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 10.01.2026 07:49
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olarak öne çıkan 500 Bin Sosyal Konut Projesi, Antalya ayağında kura aşamasına geçiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, kent genelinde yapılacak 13.213 konutun hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.Peki, TOKİ Antalya kura çekimi hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen detaylar…

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya kura çekilişi 10 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Çekiliş noter huzurunda gerçekleştirilecek ve hak sahipleri belirlenecek.

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Antalya TOKİ kura sonuçları, 10 Ocak 2026'da noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak çekilişin ardından isim listesi halinde kamuoyuyla paylaşılacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

ANTALYA İLÇE İLÇE KONUT SAYILARI LİSTESİ

Antalya genelinde yapılacak olan toplam 13.213 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:

İlçe Konut Sayısı
Merkez (Döşemealtı & Konyaaltı) 12.000
Manavgat 500
Elmalı 200
Korkuteli 196
Serik 150
Akseki 70
İbradı 50
Gündoğmuş 47