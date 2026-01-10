Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ Antalya kura çekimi canlı izle! TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman, sonuçları açıklandı mı?

TOKİ tarafından Antalya'da hayata geçirilen konut projesine başvuru yapan vatandaşlar, kura sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Başvuru sahipleri, hak sahipliğinin belirleneceği kura çekiminin hangi tarihte ve saat kaçta yapılacağını öğrenmek istiyor. Kura sonuçlarının ise TOKİ'nin resmî internet sitesi ve duyuru kanalları aracılığıyla kamuoyuna açıklanması bekleniyor.Peki, Antalya TOKİ kura sonuçları ne zaman duyurulacak, kura çekimi saat kaçta yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 10.01.2026 07:49