TOKİ BAŞVURU ÜCRET İADESİ 2026 | TOKİ 5 bin TL para iadesi nereden,nasıl alınır ve ne zaman yatacak?

İADE PARASI NEREYE YATIRILACAK?

Başvuru ücreti, paranın yatırıldığı banka üzerinden iade ediliyor. Vatandaşlar, başvuru sırasında ödeme yaptıkları bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil bankacılık kanalları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca başvurusunu e-Devlet veya Emlak Konut sistemi üzerinden yapanlar, ilgili platformdaki iade ekranına IBAN bilgilerini girerek ücretlerini doğrudan kendi hesaplarına aktarabiliyor.