Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ BAŞVURU ÜCRET İADESİ 2026 | TOKİ 5 bin TL para iadesi nereden,nasıl alınır ve ne zaman yatacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde 5 bin TL'lik başvuru bedelinin iadesi, kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından yeniden gündeme taşındı. Başvuru yapmasına rağmen hak sahibi olamayan adaylar, geri ödeme sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı.Kura tarihini takip eden 5 iş günü içinde, başvurunun yapıldığı banka aracılığıyla gerçekleştirilen iadeler için "TOKİ başvuru ücreti ne zaman hesaba geçer, iade işlemi nasıl yapılır?" soruları öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 28.02.2026 20:14
TOKİ başvuru ücreti iadesi sürecine dair ayrıntılar belli oldu. Sosyal konut projesinde kura sonucu hak kazanamayan veya başvurusunun geçersiz sayıldığı kişiler, yatırdıkları 5 bin TL'yi geri alabilecek. Geri ödemeler, başvuru sırasında kullanılan banka kanalıyla veya yetkili dijital platformlar üzerinden yapılacak.

TOKİ 5 BİN TL PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sosyal konut projeleri kapsamında alınan 5 bin TL başvuru ücreti, kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara iade ediliyor. Bunun yanı sıra; gelir şartını taşımayan, ikamet koşulunu karşılamayan ya da üzerine kayıtlı konut bulunduğu için başvurusu geçersiz sayılan kişiler de yatırdıkları ücreti geri alabiliyor.

İADE SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

TOKİ'nin duyurusuna göre, kurada adı çıkmayan başvuru sahipleri ücretlerini kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonra geri alabiliyor. İade işlemleri, başvurunun yapıldığı banka aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, ilgili bankanın şubelerinden ya da ATM'lerinden ücretlerini tahsil edebiliyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Kura sonuçlarının kesinleşmesinin ardından iade süreci başlıyor. TOKİ'nin anlaşmalı bankaları, en geç 5 iş günü içinde ödeme işlemlerini tamamlayarak 5 bin TL'lik başvuru bedelini hak sahiplerinin hesabına aktarıyor. Böylece başvuru sahiplerinin ayrıca uzun bir bekleme süreci yaşamasına gerek kalmıyor.

İADE PARASI NEREYE YATIRILACAK?

Başvuru ücreti, paranın yatırıldığı banka üzerinden iade ediliyor. Vatandaşlar, başvuru sırasında ödeme yaptıkları bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil bankacılık kanalları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca başvurusunu e-Devlet veya Emlak Konut sistemi üzerinden yapanlar, ilgili platformdaki iade ekranına IBAN bilgilerini girerek ücretlerini doğrudan kendi hesaplarına aktarabiliyor.

