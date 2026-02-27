Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ || Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ || Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kura çekilişi il il devam ederken gözler Burdur kura tarihine çevrildi. Noter huzurunda yapılan canlı kura çekilişiyle hak sahipleri belli oluyor. Çekilişi takip edemeyenler daha sonrasında e-devler ve TOKİ'nin resmi hesabı üzerinden kura sonucu sorgulaması yapabilir. TOKİ Burdur kura sonuçları açıklandı mı? İşte, isim listesi sorgulama ekranı.

Giriş Tarihi: 27.02.2026 06:45
TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ || Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ'nin Burdur kura çekimi 26 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleşiyor. Başvurusu kabul edilenler için hak sahibi belirleme kurası bugün yapılan kura çekimiyle birlikte netlik kazanacak. Hak sahibi oan adaylar kura sonucunu TOKİ'nin duyurduğu resmi kanallar üzerinden yapabilecek.

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ || Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel takvime göre, Burdur ili için TOKİ kura çekimi 26 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Burdur Kültür Merkezi Salonu'nda yapılacak olan çekiliş organizasyonu, sabah saat 11.00 itibarıyla başlayacak.

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ || Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ BURDUR BAŞVURUSU RED VE KABUL EDİLENLER LİSTESİ

Burdur'da başvuru sürecinin en kritik aşaması olan uygunluk incelemeleri tamamlandı. Binlerce adayın katılım sağladığı projede "Başvurusu Kabul Edilenler" ve "Başvurusu Reddedilenler" listeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

TOKİ BURDUR RED VE KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ || Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ || Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:

  • TOKİ Resmi İnternet Sitesi
  • e-Devlet Kapısı

Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ || Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?

BURDUR YAPILACAK KONUT SAYISI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ
1 BURDUR MERKEZ BURDUR MERKEZ 950/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 950 HALK BANKASI 26.02.2026 11:00 BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
2 BURDUR AĞLASUN BURDUR AĞLASUN 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 26.02.2026 11:00 BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
3 BURDUR ALTINYAYLA BURDUR ALTINYAYLA 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79 ZİRAAT BANKASI 26.02.2026 11:00 BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
4 BURDUR BUCAK BURDUR BUCAK 158/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 158 ZİRAAT BANKASI 26.02.2026 11:00 BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
5 BURDUR BUCAK BURDUR BUCAK KOCAALİLER 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 26.02.2026 11:00 BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
6 BURDUR ÇAVDIR BURDUR ÇAVDIR 160/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 160 ZİRAAT BANKASI 26.02.2026 11:00 BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
7 BURDUR ÇAVDIR BURDUR ÇAVDIR SÖĞÜT 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79 ZİRAAT BANKASI 26.02.2026 11:00 BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
8 BURDUR ÇELTİKÇİ BURDUR ÇELTİKÇİ 87/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 87 ZİRAAT BANKASI 26.02.2026 11:00 BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
9 BURDUR GÖLHİSAR BURDUR GÖLHİSAR 140/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 140 ZİRAAT BANKASI 26.02.2026 11:00 BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
10 BURDUR GÖLHİSAR BURDUR GÖLHİSAR YUSUFÇA 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79 ZİRAAT BANKASI 26.02.2026 11:00 BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
11 BURDUR KARAMANLI BURDUR KARAMANLI 140/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 140 ZİRAAT BANKASI 26.02.2026 11:00 BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
12 BURDUR KEMER BURDUR KEMER 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 26.02.2026 11:00 BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
13 BURDUR TEFENNİ BURDUR TEFENNİ 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 26.02.2026 11:00 BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
14 BURDUR YEŞİLOVA BURDUR YEŞİLOVA 84/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 84 ZİRAAT BANKASI 26.02.2026 11:00 BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU