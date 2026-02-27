TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ Burdur sonuçları belli oldu mu, nereden öğrenilir?

TOKİ kura çekilişi il il devam ederken gözler Burdur kura tarihine çevrildi. Noter huzurunda yapılan canlı kura çekilişiyle hak sahipleri belli oluyor. Çekilişi takip edemeyenler daha sonrasında e-devler ve TOKİ'nin resmi hesabı üzerinden kura sonucu sorgulaması yapabilir. TOKİ Burdur kura sonuçları açıklandı mı? İşte, isim listesi sorgulama ekranı.
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|BURDUR
|MERKEZ
|BURDUR MERKEZ 950/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|950
|HALK BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|2
|BURDUR
|AĞLASUN
|BURDUR AĞLASUN 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|3
|BURDUR
|ALTINYAYLA
|BURDUR ALTINYAYLA 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|4
|BURDUR
|BUCAK
|BURDUR BUCAK 158/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|158
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|5
|BURDUR
|BUCAK
|BURDUR BUCAK KOCAALİLER 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|6
|BURDUR
|ÇAVDIR
|BURDUR ÇAVDIR 160/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|160
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|7
|BURDUR
|ÇAVDIR
|BURDUR ÇAVDIR SÖĞÜT 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|8
|BURDUR
|ÇELTİKÇİ
|BURDUR ÇELTİKÇİ 87/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|87
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|9
|BURDUR
|GÖLHİSAR
|BURDUR GÖLHİSAR 140/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|140
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|10
|BURDUR
|GÖLHİSAR
|BURDUR GÖLHİSAR YUSUFÇA 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|11
|BURDUR
|KARAMANLI
|BURDUR KARAMANLI 140/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|140
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|12
|BURDUR
|KEMER
|BURDUR KEMER 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|13
|BURDUR
|TEFENNİ
|BURDUR TEFENNİ 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU
|14
|BURDUR
|YEŞİLOVA
|BURDUR YEŞİLOVA 84/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|84
|ZİRAAT BANKASI
|26.02.2026 11:00
|BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ SALONU