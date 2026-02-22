TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Bursa TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

TOKİ Bursa kura çekimi 21 Şubat 2026 Cumartesi günü büyük bir heyecanla gerçekleştiriliyor. Binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayaliyle beklediği sosyal konut projesinde hak sahipleri bugün noter huzurunda belirlenecek. TOKİ Bursa kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı, çekilişin ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte tüm detaylar.
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|BURSA
|MERKEZ
|BURSA MERKEZ (KARACABEY, GÜRSU, KESTEL, NİLÜFER) 7550/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|7.550
|2
|BURSA
|BÜYÜKORHAN
|BURSA BÜYÜKORHAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|3
|BURSA
|GEMLİK
|BURSA GEMLİK 3000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|3.000
|4
|BURSA
|HARMANCIK
|BURSA HARMANCIK 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|5
|BURSA
|İNEGÖL
|BURSA İNEGÖL 4000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|4.000
|6
|BURSA
|İZNİK
|BURSA İZNİK 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250
|7
|BURSA
|KELES
|BURSA KELES 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|8
|BURSA
|MUDANYA
|BURSA MUDANYA 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|9
|BURSA
|MUSTAFAKEMALPAŞA
|BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|750
|10
|BURSA
|ORHANELİ
|BURSA ORHANELİ 175/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|175
|11
|BURSA
|ORHANGAZİ
|BURSA ORHANGAZİ 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|400
|12
|BURSA
|YENİŞEHİR
|BURSA YENİŞEHİR 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500