Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ Çorum kura çekimi tarihi belli oldu mu? 2.867 konut Çorum TOKİ kura sonuçları için geri sayım!

TOKİ Çorum kura çekimi tarihi belli oldu mu? 2.867 konut Çorum TOKİ kura sonuçları için geri sayım!

TOKİ Çorum kura çekimi için heyecan dorukta! Binlerce vatandaşın başvuru yaptığı sosyal konut projesinde kabul ve ret listeleri yayımlandı. Şimdi ise gözler hak sahiplerinin belirleneceği nihai çekiliş gününe çevrildi. Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen 500 bin konut projesinin Çorum kura takvimi ve ilçelere göre kontenjan dağılımı en çok sorgulananlar arasında.

Giriş Tarihi: 24.03.2026 16:29
TOKİ Çorum kura çekimi tarihi belli oldu mu? 2.867 konut Çorum TOKİ kura sonuçları için geri sayım!

Çorum'da ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için TOKİ Çorum kura çekimi süreci yeni bir aşamaya girdi. Ramazan Bayramı öncesinde açıklanan başvuru sonuçlarının ardından, kuraya katılmaya hak kazanan asil ve yedek aday listeleri kesinleşti. İl genelinde yapılacak toplam 2 bin 867 konutun sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek canlı yayın çekilişleri ile tek tek belirlenerek resmiyet kazanacak.

TOKİ Çorum kura çekimi tarihi belli oldu mu? 2.867 konut Çorum TOKİ kura sonuçları için geri sayım!

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çorum merkez ve ilçeleri için kura çekimi takvimi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Henüz resmi gün ve saat açıklaması yapılmamış olsa da, sürecin Mart ayının son haftası veya Nisan ayının ilk günlerinde tamamlanması bekleniyor.

Kura çekilişinin, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu'nda yapılacağı açıklandı.

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TOKİ ÇORUM KURA SONUÇLARI ÖNCESİ BAŞVURUSU KABUL VE RED EDİLENLER

Kura çekimi öncesinde en kritik aşama olan başvuru sonuçları erişime açıldı. Vatandaşlar, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yaptıkları başvuruların geçerli olup olmadığını e-Devlet üzerinden veya TOKİ'nin resmi web sayfasından öğrenebiliyor. Şartları sağlamadığı için başvurusu reddedilen adaylar kuraya dahil edilmezken, "Kabul Edildi" statüsünde olanlar noter çekilişinde yer alma hakkı kazandı.

TOKİ Çorum kura çekimi tarihi belli oldu mu? 2.867 konut Çorum TOKİ kura sonuçları için geri sayım!
SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ BAŞVURULAR
1 ÇORUM MERKEZ ÇORUM MERKEZ 1200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1200 EMLAK KATILIM BANKASI ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU		 Kabul Red
2 ÇORUM ALACA ÇORUM ALACA 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU		 Kabul Red
3 ÇORUM BAYAT ÇORUM BAYAT 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU		 Kabul Red
4 ÇORUM İSKİLİP ÇORUM İSKİLİP 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU		 Kabul Red
5 ÇORUM KARGI ÇORUM KARGI HACIHAMZA 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU		 Kabul Red
6 ÇORUM LAÇİN ÇORUM LAÇİN 26/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 26 ZİRAAT BANKASI ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU		 Kabul Red
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7 ÇORUM MECİTÖZÜ ÇORUM MECİTÖZÜ 28/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 28 ZİRAAT BANKASI ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU		 Kabul Red
8 ÇORUM OSMANCIK ÇORUM OSMANCIK 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU		 Kabul Red
9 ÇORUM SUNGURLU ÇORUM SUNGURLU 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 ZİRAAT BANKASI ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU		 Kabul Red
10 ÇORUM UĞURLUDAĞ ÇORUM UĞURLUDAĞ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU		 Kabul Red