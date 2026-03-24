TOKİ Çorum kurası ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? TOKİ Çorum 2867 konut için heyecanlı bekleyiş

TOKİ Çorum kura çekimi için heyecan dorukta! Binlerce vatandaşın başvuru yaptığı sosyal konut projesinde kabul ve ret listeleri yayımlandı. Şimdi ise gözler hak sahiplerinin belirleneceği nihai çekiliş gününe çevrildi. Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen 500 bin konut projesinin Çorum kura takvimi ve ilçelere göre kontenjan dağılımı en çok sorgulananlar arasında.
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|BAŞVURULAR
|1
|ÇORUM
|MERKEZ
|ÇORUM MERKEZ 1200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1200
|EMLAK KATILIM BANKASI
|ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU
|Kabul
|Red
|2
|ÇORUM
|ALACA
|ÇORUM ALACA 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|HALK BANKASI
|ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU
|Kabul
|Red
|3
|ÇORUM
|BAYAT
|ÇORUM BAYAT 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU
|Kabul
|Red
|4
|ÇORUM
|İSKİLİP
|ÇORUM İSKİLİP 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|HALK BANKASI
|ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU
|Kabul
|Red
|5
|ÇORUM
|KARGI
|ÇORUM KARGI HACIHAMZA 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU
|Kabul
|Red
|6
|ÇORUM
|LAÇİN
|ÇORUM LAÇİN 26/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|26
|ZİRAAT BANKASI
|ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU
|Kabul
|Red
|7
|ÇORUM
|MECİTÖZÜ
|ÇORUM MECİTÖZÜ 28/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|28
|ZİRAAT BANKASI
|ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU
|Kabul
|Red
|8
|ÇORUM
|OSMANCIK
|ÇORUM OSMANCIK 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|HALK BANKASI
|ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU
|Kabul
|Red
|9
|ÇORUM
|SUNGURLU
|ÇORUM SUNGURLU 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|400
|ZİRAAT BANKASI
|ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU
|Kabul
|Red
|10
|ÇORUM
|UĞURLUDAĞ
|ÇORUM UĞURLUDAĞ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU
|Kabul
|Red