TOKİ DAİRE PLANI AÇIKLANDI: 2026 TOKİ 1+1 ve 2+1 evler nasıl olacak, kaç metre kare olacak?

Türkiye genelinde büyük ilgi gören TOKİ İstanbul kura çekimi 2026, binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor. TOKİ İstanbul sürecinin tamamlanmasına sayılı vakit kalmışken gözler şimdi TOKİ örnek daire planlamasına çevrildi. "Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan bu büyük girişim, vatandaşların uygun koşullarla ev sahibi olmasını hedefliyor. Sosyal konut çalışmaları kapsamında 1+1 ve 2+1 daire tipleri öne çıkarken, "TOKİ evleri nasıl olacak?" sorusu da sıkça araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 25.04.2026 07:29
TOKİ İstanbul kura çekimi, yalnızca bir konut dağıtımı değil, aynı zamanda Türkiye'nin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor. TOKİ tarafından tanıtılan örnek daireler, projeye olan ilgiyi daha da artırdı. İstanbul Başakşehir'de sergilenen örnek konutlar, modern ve fonksiyonel tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

TOKİ ÖRNEK DAİRELER

  • Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar , ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.
  • Kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak, bir arada ya da ayrı olarak inşa edildi.
  • Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.
  • Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayıp, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak.
TOKİ DAİRELER KAÇ METRE KARE OLACAK, FİYAT VE TAKSİT TUTARI NE KADAR?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.

  • Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak.
  • Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.
İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+ 1 'ler ise 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak.

İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

İnşa edilecek evlerin yüzde 40'ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

Zehra Demirok - Editör
#TOKİ #TOKİ İSTANBUL