Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ Eskişehir kura tarihi belli oldu! 6.055 konut için Eskişehir kura çekimi ne zaman, hangi gün?

TOKİ Eskişehir kura tarihi belli oldu! 6.055 konut için Eskişehir kura çekimi ne zaman, hangi gün?

TOKİ'nin Eskişehir'de hayata geçireceği 6 bin 55 sosyal konut için kura tarihi netleşti. Hak sahiplerinin belirleneceği çekilişin günü ve detayları vatandaşlar tarafından Eskişehir kura çekimi ne zaman, hangi gün sorusuyla araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 14.02.2026 10:19 Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 10:22