Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ Eskişehir kura tarihi belli oldu! 6.055 konut için Eskişehir kura çekimi ne zaman, hangi gün?

TOKİ'nin Eskişehir'de hayata geçireceği 6 bin 55 sosyal konut için kura tarihi netleşti. Hak sahiplerinin belirleneceği çekilişin günü ve detayları vatandaşlar tarafından Eskişehir kura çekimi ne zaman, hangi gün sorusuyla araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 14.02.2026 10:19 Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 10:22
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Eskişehir'de inşa edilecek 6.055 konut için kura süreci başlıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimine çevrildi. Peki Eskişehir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi gün gerçekleşecek?

TOKİ Eskişehir Kura Çekimi Ne Zaman?

Eskişehir'de gerçekleştirilecek kuranın tarihi belli oldu;

Tarih: 16.02.2026

Saat: 11:00

Yer: Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu

TOKİ Konut Taksitleri Ne Zaman Başlıyor?

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hak kazanan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmelerin imzalanmasının ardından takip eden ay itibarıyla başlayacak. Yetkililer, ödemelerin düzenli olarak her ay yapılacağını ve taksit planının sözleşmede net şekilde belirtildiğini duyurdu.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)