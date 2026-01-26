Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ GÜNCEL KURA TAKVİMİ 26-31 OCAK: İl il çekiliyor! 500 bin sosyal konutta bu hafta hangi iller var?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ eliyle yürütülen "500 bin sosyal konut" projesinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. İl il, hafta hafta açıklanan kura takviminde Ocak ayının sonu için rota belirleniyor. Haritada isimleri netleşen Kilis, Sinop, Aksaray, Bartın ve Ordu illerinde binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayali noter huzurunda gerçek olacak. Peki, bu hafta hangi illerde kura çekilecek, İstanbul ve Ankara kura çekimi tarihi belli oldu mu? İşte, yeni TOKİ kura takvimi 2026:

Giriş Tarihi: 26.01.2026 05:55
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri aralıksız devam ediyor. Doğu ve Karadeniz'in bir bölümünde tamamlanan çekilişlerin ardından gözler, takvime yeni eklenen illere çevrildi. TOKİ'nin resmi sitesindeki interaktif haritada kırmızı renge bürünen ve bu haftanın programında yer alacağı kesinleşen Aksaray, Bartın ve Ordu projeleri için başvuru listeleri incelenmeye başlandı. Kura törenleri her zaman olduğu gibi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

26-31 OCAK 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Kura takvimi, projelerin başvuru yoğunluğu, inşaat hazırlık süreçleri ve bölgesel lojistik planlamaya göre bakanlık tarafından haftalık olarak belirlenip kamuoyuna duyurulmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni illeri açıkladı:

Buna göre Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın'da hak sahipleri bu hafta belirleniyor.

İşte, il il kura tarihleri:

TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURASI BELLİ OLDU MU?

Haftalık olarak yayımlanan kura takvimi TOKİ resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Deprem illerinin öncelik olduğu harita yavaş yavaş tamamlanıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde kura tarihi henüz netleşmedi.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ 500 bin konut kurasında illerde hak sahipliği kurası tamamlandıkça haritaya yansıyor. Burada asil ve yedek isim listesi takip edilebiliyor.

KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Kategorilere göre hak sahipliği farklılık gösterecek 1+1 ve 2+1 TOKİ evleri için ilk teslim tarihi olarak Mart 2027 işaret edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mart ayında tüm kuraları tamamlayacak ve 2027 Mart ayında da inşallah evlerimizi teslim etmeye başlayacağız." dedi.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT VAR?

İşte illerde konut sayısı ve evlerin yapılacağı ilçeler:

