Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ GÜNCEL KURA TAKVİMİ 26-31 OCAK: İl il çekiliyor! 500 bin sosyal konutta bu hafta hangi iller var?

TOKİ GÜNCEL KURA TAKVİMİ 26-31 OCAK: İl il çekiliyor! 500 bin sosyal konutta bu hafta hangi iller var?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ eliyle yürütülen "500 bin sosyal konut" projesinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. İl il, hafta hafta açıklanan kura takviminde Ocak ayının sonu için rota belirleniyor. Haritada isimleri netleşen Kilis, Sinop, Aksaray, Bartın ve Ordu illerinde binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayali noter huzurunda gerçek olacak. Peki, bu hafta hangi illerde kura çekilecek, İstanbul ve Ankara kura çekimi tarihi belli oldu mu? İşte, yeni TOKİ kura takvimi 2026:

Giriş Tarihi: 26.01.2026 05:55