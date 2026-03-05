Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ Hatay kura tarihi açıklandı! İzmir'de TOKİ kurası ne zaman çekilecek, isim listesi belli oldu mu?

TOKİ Hatay kura tarihi açıklandı! İzmir'de TOKİ kurası ne zaman çekilecek, isim listesi belli oldu mu?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura süreci sona yaklaşırken, bugüne kadar 403 binden fazla konutun hak sahipleri belirlendi.Kura takviminin güncellenmesiyle birlikte odak, Hatay'a kaydı. Şehirde toplam 13 bin 289 konut inşa edilecek. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, kura sonuçları ve hak sahipleri listesinin açıklanmasını yakından takip ediyor.Peki, TOKİ Hatay kurası ne zaman, başvurusu kabul edilenler listesi yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 05.03.2026 06:59