Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ Hatay kura tarihi açıklandı! İzmir'de TOKİ kurası ne zaman çekilecek, isim listesi belli oldu mu?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura süreci sona yaklaşırken, bugüne kadar 403 binden fazla konutun hak sahipleri belirlendi.Kura takviminin güncellenmesiyle birlikte odak, Hatay'a kaydı. Şehirde toplam 13 bin 289 konut inşa edilecek. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, kura sonuçları ve hak sahipleri listesinin açıklanmasını yakından takip ediyor.Peki, TOKİ Hatay kurası ne zaman, başvurusu kabul edilenler listesi yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 05.03.2026 06:59
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Konut Projesi kapsamında il bazında kuralar tamamlanıyor. Aralık ayından bu yana 50'den fazla ilde gerçekleştirilen çekimlerin ardından gözler Hatay'a çevrildi.Hatay Merkez (Antakya, Defne) başta olmak üzere Hassa, İskenderun, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde toplam 13 bin 289 konut inşa edilecek. Başvurularını tamamlayan vatandaşların isim listesi, TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden yayımlanacak.

HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlediği takvime göre Hatay'da kuralar 6 Mart Cuma günü gerçekleşecek.

TOKİ HATAY KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİ YAYINLANDI MI?

500 bin sosyal konut projesinde Hatay TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yayımlandı.

TOKİ HATAY KURASI KABUL VE RED LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ HATAY KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

TOKİ'nin Hatay'da hayata geçireceği 13 bin 289 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:
Hatay Merkez'de (Antakya, Defne) 6 bin 800,
Hassa'da 1.500,
İskenderun'da 1.354,
Reyhanlı'da 750,
Kırıkhan'da 600,
Altınözü'nde 500,
Samandağ'da 500,
Belen'de 300,
Yayladağı'nda 300,
Dörtyol'da 270,
Arsuz'da 200,
Payas'ta 95,
Kumlu'da 70,
Erzin'de 50 konut inşa edilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) ve e-Devlet sisteminden görüntülenebilecek.

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

