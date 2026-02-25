Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 25 Şubat Isparta TOKİ kura sonuçları isim listesi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. Yeni haftanın takviminde 25 Şubat 2026 Çarşamba günü Isparta kurası çekilecek. Kura canlı yayında noter huzurunda gerçekleşecek ve 2 Bin 889 konut için hak sahipleri belli olacak. Kura öncesinde başvurusu kabul edilen ve kuraya katılmaya hak kazananlar "Isparta TOKİ kura sonucu açıklandı mı, isim listesi nasıl sorgulanır?" sorusuna yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 25.02.2026 23:07 Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 23:08
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Isparta kura tarihi ve saati belli oldu. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Kuranın tamamlanmasının ardından hak sahipleri sonuçları TOKİ'nin resmi sitesinden veya e- devlet üzerinden öğrenebilecek.

TOKİ ISPARTA KURA SONUÇARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Isparta konut kurası, 25 Şubat'ta saat 11.00'de Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu'nda yapılacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:

  • TOKİ Resmi İnternet Sitesi
  • e-Devlet Kapısı

Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

ISPARTA'DA YAPILACAK KONUT SAYISI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ
1 ISPARTA MERKEZ ISPARTA MERKEZ 1300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1300 EMLAK KATILIM BANKASI 25.02.2026 12:00 SÜLEYMAN DEMİREL KONGRE MERKEZİ ÇIRAĞAN SALONU
2 ISPARTA MERKEZ ISPARTA MERKEZ KULEÖNÜ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 25.02.2026 12:00 SÜLEYMAN DEMİREL KONGRE MERKEZİ ÇIRAĞAN SALONU
3 ISPARTA AKSU ISPARTA AKSU 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79 ZİRAAT BANKASI 25.02.2026 12:00 SÜLEYMAN DEMİREL KONGRE MERKEZİ ÇIRAĞAN SALONU
4 ISPARTA GELENDOST ISPARTA GELENDOST 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 HALK BANKASI 25.02.2026 12:00 SÜLEYMAN DEMİREL KONGRE MERKEZİ ÇIRAĞAN SALONU
5 ISPARTA GÖNEN ISPARTA GÖNEN 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 25.02.2026 12:00 SÜLEYMAN DEMİREL KONGRE MERKEZİ ÇIRAĞAN SALONU
6 ISPARTA KEÇİBORLU ISPARTA KEÇİBORLU 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 HALK BANKASI 25.02.2026 12:00 SÜLEYMAN DEMİREL KONGRE MERKEZİ ÇIRAĞAN SALONU
7 ISPARTA KEÇİBORLU ISPARTA KEÇİBORLU SENİR 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 ZİRAAT BANKASI 25.02.2026 12:00 SÜLEYMAN DEMİREL KONGRE MERKEZİ ÇIRAĞAN SALONU
8 ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 ZİRAAT BANKASI 25.02.2026 12:00 SÜLEYMAN DEMİREL KONGRE MERKEZİ ÇIRAĞAN SALONU
9 ISPARTA YALVAÇ ISPARTA YALVAÇ 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 HALK BANKASI 25.02.2026 12:00 SÜLEYMAN DEMİREL KONGRE MERKEZİ ÇIRAĞAN SALONU

