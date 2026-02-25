TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 25 Şubat Isparta TOKİ kura sonucu (İsim listesi)

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. Yeni haftanın takviminde 25 Şubat 2026 Çarşamba günü Isparta kurası çekilecek. Kura canlı yayında noter huzurunda gerçekleşecek ve 2 Bin 889 konut için hak sahipleri belli olacak. Kura öncesinde başvurusu kabul edilen ve kuraya katılmaya hak kazananlar "Isparta TOKİ kura sonucu açıklandı mı, isim listesi nasıl sorgulanır?" sorusuna yanıt arıyor.
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|ISPARTA
|MERKEZ
|ISPARTA MERKEZ 1300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1300
|EMLAK KATILIM BANKASI
|25.02.2026 12:00
|SÜLEYMAN DEMİREL KONGRE MERKEZİ ÇIRAĞAN SALONU
|2
|ISPARTA
|MERKEZ
|ISPARTA MERKEZ KULEÖNÜ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|25.02.2026 12:00
|SÜLEYMAN DEMİREL KONGRE MERKEZİ ÇIRAĞAN SALONU
|3
|ISPARTA
|AKSU
|ISPARTA AKSU 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|25.02.2026 12:00
|SÜLEYMAN DEMİREL KONGRE MERKEZİ ÇIRAĞAN SALONU
|4
|ISPARTA
|GELENDOST
|ISPARTA GELENDOST 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|HALK BANKASI
|25.02.2026 12:00
|SÜLEYMAN DEMİREL KONGRE MERKEZİ ÇIRAĞAN SALONU
|5
|ISPARTA
|GÖNEN
|ISPARTA GÖNEN 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|25.02.2026 12:00
|SÜLEYMAN DEMİREL KONGRE MERKEZİ ÇIRAĞAN SALONU
|6
|ISPARTA
|KEÇİBORLU
|ISPARTA KEÇİBORLU 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|HALK BANKASI
|25.02.2026 12:00
|SÜLEYMAN DEMİREL KONGRE MERKEZİ ÇIRAĞAN SALONU
|7
|ISPARTA
|KEÇİBORLU
|ISPARTA KEÇİBORLU SENİR 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|47
|ZİRAAT BANKASI
|25.02.2026 12:00
|SÜLEYMAN DEMİREL KONGRE MERKEZİ ÇIRAĞAN SALONU
|8
|ISPARTA
|ŞARKİKARAAĞAÇ
|ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|400
|ZİRAAT BANKASI
|25.02.2026 12:00
|SÜLEYMAN DEMİREL KONGRE MERKEZİ ÇIRAĞAN SALONU
|9
|ISPARTA
|YALVAÇ
|ISPARTA YALVAÇ 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|400
|HALK BANKASI
|25.02.2026 12:00
|SÜLEYMAN DEMİREL KONGRE MERKEZİ ÇIRAĞAN SALONU