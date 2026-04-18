TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi yaklaşıyor! 100 bin konutun kura sonuçları ne zaman belli olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi", İstanbul etabıyla birlikte büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ sosyal konut projesi, özellikle İstanbul ayağında yoğun ilgi görürken 2026 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi ve detayları en çok araştırılan konulardan biri haline geldi.

Giriş Tarihi: 18.04.2026 09:26
TOKİ İstanbul kura çekimi, yalnızca bir konut dağıtım süreci değil aynı zamanda Türkiye'de sosyal konut politikasının en büyük adımlarından biri olarak görülüyor. 2026 Nisan ayında yapılacak çekilişle birlikte TOKİ sosyal konut projesi, İstanbul'da binlerce aileyi ev sahibi yapmaya hazırlanıyor. Sürece sayılı günler kala milyonlarca vatandaş heyecanlı bekleyiş içinde ve İstanbul'da yapılacak çekilişe ilişkin detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor.

2026 TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul'da gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi, resmi takvime göre 25 Nisan 2026 Cumartesi günü yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekiliş, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Sürece dair bilgilendirmeyi yapan Murat Kurum, kura organizasyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenmesi öngörülen bir törenle yapılacağını ifade etti.

TOKİ KURASINDA KAÇ KİŞİ HAK SAHİBİ OLACAK?

İstanbul etabında yapılacak çekiliş sonucunda sonucunda 100 bin hak sahibinin belirleneceği ve isim listelerinin resmi olarak kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

Kura tamamlandığında asil ve yedek listeler resmi olarak kamuoyuyla paylaşılacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemi oluyor. Kura çekimi sonrası sonuçlar:

  • e-Devlet sistemi üzerinden (Kura Sonucu Sorgulama) ve
  • TOKİ'nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

Ayrıca hak sahiplerine SMS yoluyla bilgilendirme yapılması da planlanıyor.

KONUT FİYATLARI VE AYLIK TAKSİT ÖDEMELERİ NETLEŞTİ

2026 yılı itibarıyla güncellenen verilere göre İstanbul sosyal konut projesinde ödeme planları da belli oldu. 1+1 konutlar için başlangıç taksit tutarı yaklaşık 7.313 TL olarak belirlenirken, 2+1 (65 m²) dairelerde bu rakam 9.188 TL seviyesinde olacak. Daha geniş olan 80 metrekarelik 2+1 evlerin taksitleri ise 11.063 TL'den başlayacak. Tüm daire tiplerinde %10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunulacak.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Projede hak sahibi olan vatandaşlar için ödeme planı da netleşti. Buna göre TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme imzalanmasından sonraki ay itibarıyla başlayacak.