TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi yaklaşıyor! 100 bin konutun kura sonuçları ne zaman belli olacak?

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemi oluyor. Kura çekimi sonrası sonuçlar:

e-Devlet sistemi üzerinden (Kura Sonucu Sorgulama) ve

TOKİ'nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

Ayrıca hak sahiplerine SMS yoluyla bilgilendirme yapılması da planlanıyor.