TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ: TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar nasıl sorgulanacak?

TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" konut projesi kapsamında İstanbul'da yürütülen çalışmalar yeni bir sürece girdi. Dar ve orta gelir grubuna yönelik hazırlanan 100 bin sosyal konut planında kura işlemleri için takvim netleşme aşamasına geldi. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, değerlendirme sürecinin ardından açıklanacak sonuçlara odaklanmış durumda. Hak sahiplerinin belirleneceği kura sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, İstanbul'daki konut projesi kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.