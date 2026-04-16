TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ: TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar nasıl sorgulanacak?

TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" konut projesi kapsamında İstanbul'da yürütülen çalışmalar yeni bir sürece girdi. Dar ve orta gelir grubuna yönelik hazırlanan 100 bin sosyal konut planında kura işlemleri için takvim netleşme aşamasına geldi. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, değerlendirme sürecinin ardından açıklanacak sonuçlara odaklanmış durumda. Hak sahiplerinin belirleneceği kura sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, İstanbul'daki konut projesi kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 16.04.2026 07:15
İstanbul'da TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında yürütülen çalışmalar yeni bir aşamaya geçti. "Ev Sahibi Türkiye" projesinde kura süreci için takvim netleşirken, başvurularını tamamlayan vatandaşlar sonuçlara odaklandı. Asil ve yedek hak sahiplerinin belirleneceği listeye ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

TOKİ İSTANBUL 100 BİN KONUT KURASI TARİHİ NETLEŞTİ

İstanbul Ümraniye'de düzenlenen Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kura töreninde açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, TOKİ'nin İstanbul genelinde hayata geçireceği 100 bin konutluk proje için kura çekiminin 25 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu tarih ile birlikte başvuru yapan vatandaşların merakla beklediği süreç de resmiyet kazanmış oldu.

2026 TOKİ İSTANBUL BAŞVURU SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Kura çekimi tamamlandığında asil ve yedek isim listeleri dijital platformlara yüklenecek. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden "Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak ya da TOKİ'nin resmi web sitesi (toki.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek. Ayrıca hak sahibi olanlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılması planlanıyor.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

İSTANBUL KURA KABUL EDİLENLER LİSTESİ

İstanbul'da 25 Nisan günü gerçekleşecek TOKİ kura çekimi için kabul ve ret listesi belli oldu. Başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ resmi sitesi üzerinden ret ve kabul sonuçlarını görüntüleyebilir.

