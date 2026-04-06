TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ 2026: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?

TOKİ İstanbul kurası, 2026 yılında ev sahibi olmayı bekleyen binlerce vatandaşın gündeminde yer alırken kura takvimi kapsamında detaylar netleşmeye başladı. TOKİ tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" doğrultusunda İstanbul'da 100 bin konut hayata geçirilecek ve hak sahipleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Açıklanan planlama doğrultusunda kura çekimlerinin belirlenen takvim çerçevesinde etap etap gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Giriş Tarihi: 06.04.2026 00:48
TOKİ İstanbul kura takvimi ile birlikte İstanbul'daki 100 bin konut projesine dair önemli detaylar ortaya çıktı. Kura sürecinin belirlenen takvim doğrultusunda organize edileceği ve her etap için ayrı duyurular yapılacağı belirtiliyor. Vatandaşlar, kura tarihi, saat bilgisi ve çekilişin yapılacağı yer detaylarını resmi kanallar üzerinden takip edebilecek.

TOKİ İSTANBUL'DA 100 BİN KONUT İNŞA EDECEK

TOKİ tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" doğrultusunda İstanbul'da 100 bin konut hayata geçirecek. 81 ili kapsayan kura çekimlerinde süreç büyük ölçüde tamamlandı. 78 ilde kura sonuçları açıklanırken, sadece Çorum ve İstanbul'da çekilişler henüz gerçekleştirilmedi.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU

İstanbul Ümraniye'de düzenlenen Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kura töreninde konuşan Bakan Kurum, TOKİ'nin İstanbul genelinde inşa edeceği 100 bin konut için kura çekiminin 25 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Kura çekiminin saat ve yapılacağı yer ise henüz açıklanmadı.

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!

İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konut için başvuru değerlendirme süreci tamamlandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konut inşa edilecek.

Ancak hangi ilçede kaç konut inşa edileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya dair açıklama gelmesi halinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

TOKİ İLK TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

İlk teslimatlar için tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.