TOKİ İSTANBUL KURASINA GERİ SAYIM: TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TOKİ'nin İstanbul 100 bin sosyal konut projesine ilişkin kura süreci netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un daha önce yaptığı açıklamayla kura çekiliş tarihleri kamuoyuna duyurulmuştu. Başvurusu kabul edilen ve reddedilen vatandaşların listeleri TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Proje kapsamında gerçekleştirilecek kura çekilişiyle hak sahiplerinin belirlenme süreci planlanan takvim doğrultusunda ilerleyecek.

Giriş Tarihi: 20.04.2026 08:23
TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konut projesinde kura süreci netlik kazandı. "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında Türkiye genelinde planlanan 500 bin konut için 80 ilde kura işlemleri tamamlanırken, İstanbul için özel takvim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyuruldu. Başvuruları kabul edilen ve reddedilen vatandaşların listeleri TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden yayımlandı. Hak sahiplerinin belirleneceği kura süreci belirlenen tarihler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

İSTANBUL TOKİ KURA TARİHİ NETLEŞTİ

TOKİ ve Bakanlık tarafından paylaşılan son bilgilere göre İstanbul'daki sosyal konut kuraları 25 Nisan 2026 tarihinde başlatılacak. Çekilişlerin noter gözetiminde, ilçe bazlı olarak ve canlı yayın üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi. Sürecin TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ile sosyal medya hesaplarından anlık olarak takip edilebileceği aktarıldı.

KONUTLAR İÇİN ÖDEME PLANI AÇIKLANDI

İstanbul TOKİ projelerinde konut tiplerine göre farklı ödeme seçenekleri belirlendi.

  • 55 metrekarelik 1+1 daireler için yaklaşık 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksit,
  • 65 metrekarelik 2+1 daireler için 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksit,
  • 80 metrekarelik 2+1 konutlar için ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksit planlandı.

KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Yetkililer, İstanbul'daki sosyal konutların inşa sürecinin hızla ilerleyeceğini belirtti. Açıklamalara göre temellerin atılmasının ardından en geç 2 yıl içinde konutların hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Projenin kentsel dönüşüm ve güvenli yaşam alanları oluşturma amacı taşıdığı ifade edildi.

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İstanbul TOKİ sosyal konut başvurularının sonuçları dijital ortamda erişime açıldı. Adaylar, başvuru numarası ve T.C. kimlik bilgileriyle TOKİ'nin resmi başvuru sistemi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Süreçte hem kabul edilen hem de değerlendirme dışı kalan başvurular sistem üzerinden kontrol edilebiliyor.

