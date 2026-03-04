Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: TOKİ İzmir kurası ne zaman, saat kaçta? Gözler yeni takvimde!

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: TOKİ İzmir kurası ne zaman, saat kaçta? Gözler yeni takvimde!

İzmirli binlerce ailenin heyecanla beklediği an geldi. TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında şehirde inşa edilecek 21 bin 20 konut için kura takvimini güncelledi. Bu hafta gerçekleştirilecek çekilişle, hak sahipleri canlı yayında belirlenecek. Başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Peki, 2026 TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman?

Giriş Tarihi: 04.03.2026 00:52
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen projede İzmir ve Hatay için kritik gün açıklandı. Sosyal konut projesinde İzmir'e ayrılan dev kontenjan için kura heyecanı yaşanırken, gözler çekilişin yapılacağı saat ve mekana çevrildi. Noter huzurunda yapılacak olan bu şeffaf süreç, ev sahibi olma hayali kuran on binlerce İzmirliyi ekrana kilitleyecek.

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir kura çekimleri 6 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Saat ve mekan henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Kura çekilişi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

İLÇE İLÇE İZMİR TOKİ KONUT DAĞILIMI VE SAYILARI

İzmir genelinde toplam 21.020 konut için hak sahipleri belirlenecek:

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI
1 İZMİR MERKEZ İZMİR MERKEZ (MENEMEN) 15000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 15000
2 İZMİR ALİAĞA İZMİR ALİAĞA 1200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1200
3 İZMİR BERGAMA İZMİR BERGAMA 740/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 740
4 İZMİR DİKİLİ İZMİR DİKİLİ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500
5 İZMİR FOÇA İZMİR FOÇA 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1000
6 İZMİR GÜZELBAHÇE İZMİR GÜZELBAHÇE 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 250
7 İZMİR KARABURUN İZMİR KARABURUN 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80
8 İZMİR KEMALPAŞA İZMİR KEMALPAŞA 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1000
9 İZMİR SEFERİHİSAR İZMİR SEFERİHİSAR 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500
10 İZMİR SELÇUK İZMİR SELÇUK 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500
11 İZMİR URLA İZMİR URLA (GÜZELBAHÇE) 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 250
TOKİ KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri TOKİ'nin resmi internet sitesine yükleniyor. Vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden "Konut Noter Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak T.C. kimlik numaraları ile asil veya yedek listeye girip girmediklerini öğrenebilirler. Sisteme düşen bilgiler, resmi noter onayından geçtikten sonra kesinlik kazanıyor.

6 MART CUMA: AYNI GÜN HATAY KURA HEYECANI DA YAŞANACAK

Sadece İzmir değil, aynı tarihte Hatay ilinde de büyük bir kura çekimi gerçekleştirilecek. Deprem sonrası konut ihtiyacının en üst düzeyde olduğu Hatay'da 13.289 konutun hak sahibi noter huzurunda seçilecek.