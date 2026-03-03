TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: TOKİ İzmir kurası ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

İzmirli binlerce ailenin heyecanla beklediği an geldi. TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında şehirde inşa edilecek 21 bin 20 konut için kura takvimini güncelledi. Bu hafta gerçekleştirilecek çekilişle, hak sahipleri canlı yayında belirlenecek. Başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Peki, 2026 TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman?
İzmir genelinde toplam 21.020 konut için hak sahipleri belirlenecek:
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|İZMİR
|MERKEZ
|İZMİR MERKEZ (MENEMEN) 15000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|15000
|2
|İZMİR
|ALİAĞA
|İZMİR ALİAĞA 1200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1200
|3
|İZMİR
|BERGAMA
|İZMİR BERGAMA 740/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|740
|4
|İZMİR
|DİKİLİ
|İZMİR DİKİLİ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|5
|İZMİR
|FOÇA
|İZMİR FOÇA 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1000
|6
|İZMİR
|GÜZELBAHÇE
|İZMİR GÜZELBAHÇE 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250
|7
|İZMİR
|KARABURUN
|İZMİR KARABURUN 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|80
|8
|İZMİR
|KEMALPAŞA
|İZMİR KEMALPAŞA 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1000
|9
|İZMİR
|SEFERİHİSAR
|İZMİR SEFERİHİSAR 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|10
|İZMİR
|SELÇUK
|İZMİR SELÇUK 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|11
|İZMİR
|URLA
|İZMİR URLA (GÜZELBAHÇE) 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250