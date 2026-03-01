Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ İzmir kura tarihi belli oldu! Bakan Kurum duyurdu: İzmir kurası için gözler o tarihte

TOKİ İzmir kura tarihi belli oldu! Bakan Kurum duyurdu: İzmir kurası için gözler o tarihte

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği TOKİ İzmir kura tarihi belli oldu. 21 bin 20 konut için hak sahiplerinin belirleneceği kura süreci başlarken, gözler şimdi o kritik güne çevrildi. İşte İzmir kurası için belirlenen tarih.

Giriş Tarihi: 01.03.2026 17:22 Güncelleme Tarihi: 01.03.2026 17:27
TOKİ İzmir kura tarihi belli oldu! Bakan Kurum duyurdu: İzmir kurası için gözler o tarihte

TOKİ'nin sosyal konut projelerinde milyonlarca vatandaşın gözü kulağı kura takvimindeydi. Bakan Murat Kurum, İzmir'de inşa edilecek sosyal konutlar için kura tarihini kamuoyuyla paylaştı. Kura süreci, hak sahiplerinin netleşmesinin yanı sıra şehir genelinde konut projelerinin planlamasına da ışık tutacak. İşte TOKİ İzmir kura tarihi;

TOKİ İzmir kura tarihi belli oldu! Bakan Kurum duyurdu: İzmir kurası için gözler o tarihte

TOKİ İZMİR KURA TARİHİ

21.020 konut için İzmir'de gerçekleştirilecek olan hak sahipliği kurasının tarihi belli oldu.

Buna göre, İzmir TOKİ kurası 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

TOKİ İzmir kura tarihi belli oldu! Bakan Kurum duyurdu: İzmir kurası için gözler o tarihte

İZMİR'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Merkez (Menemen): 15,000

Aliağa: 1,200

Bergama: 740

Dikili: 500

Foça: 1,000

Güzelbahçe: 250

Karaburun: 80

Kemalpaşa: 1,000

Seferihisar: 500

Selçuk: 500

Urla (Güzelbahçe): 250

TOKİ İzmir kura tarihi belli oldu! Bakan Kurum duyurdu: İzmir kurası için gözler o tarihte

75 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ!

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri 29 Aralık tarihinde başladı. Geçtiğimiz hafta 6 ilde gerçekleştirilen kura çekilişleri ile 75 il için kura işlemleri tamamlanırken 331 bin 833 konut için hak sahipleri belirlenmiş oldu.

TOKİ İzmir kura tarihi belli oldu! Bakan Kurum duyurdu: İzmir kurası için gözler o tarihte