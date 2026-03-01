Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ İzmir kura tarihi belli oldu! Bakan Kurum duyurdu: İzmir kurası için gözler o tarihte

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği TOKİ İzmir kura tarihi belli oldu. 21 bin 20 konut için hak sahiplerinin belirleneceği kura süreci başlarken, gözler şimdi o kritik güne çevrildi. İşte İzmir kurası için belirlenen tarih.

Giriş Tarihi: 01.03.2026 17:22 Güncelleme Tarihi: 01.03.2026 17:27