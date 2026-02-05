Trend
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI: 5 Şubat TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
TOKİ'nin Kahramanmaraş'ta hayata geçireceği konut projesi için kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. 5 Şubat TOKİ kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahibi olan vatandaşların yer aldığı isim listesi ve sorgulama ekranları kamuoyuyla paylaşılacak.
Giriş Tarihi: 05.02.2026 08:18
Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 08:19