TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI: 5 Şubat TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

TOKİ KAHRAMANMARAŞ'TA 8 BİN 195 KONUT İNŞA EDİYOR

500 bin konut projesi kapsamında TOKİ Kahramanmaraş'ta 8 bin 195 konut hayata geçirecek. Kura için başvuru yapan vatandaşları kapsayan kabul edilenler ve reddedilenler listesi TOKİ'nin web sitesinden yayınlandı.