TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI 2026 SORGULAMA ||Kayseri TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "500 bin sosyal konut" projesinde beklenen gün geldi! 3 Şubat 2026 Salı günü (bugün), Kayseri merkez ve ilçeleri için hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor. Melikgazi, Kocasinan, Talas ve İncesu projelerini kapsayan dev kura çekimi ile binlerce Kayserili ev sahibi olma hayaline kavuşacak. Peki, Kayseri TOKİ kura çekimi saat kaçta başlıyor? İsim listesi nereden sorgulanır? İşte canlı yayın linki ve kura sonuçları sorgulama ekranı:

TOKİ'nin Kayseri genelinde inşa edeceği konutlar için kura maratonu bugün başlıyor. Kayseri Merkez projesinde yer alan 6 bin 20 konut başta olmak üzere; Develi, Bünyan, Yeşilhisar ve diğer ilçelerdeki projeler için heyecan dorukta. Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek olan çekilişler dijital platformlardan canlı olarak yayımlanacak. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve gençlere ayrılan özel kontenjanların ardından "diğer" kategorisindeki başvurular için de asıl ve yedek isimler tek tek belirlenecek.

3 ŞUBAT 2026 KAYSERİ TOKİ KURA TAKVİMİ

Kura Başlangıç Saati: 11:00

Kura Yeri: Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu

Toplam Konut Sayısı: 7562

KURA ÇEKİLECEK PROJELER

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI
1 KAYSERİ MERKEZ KAYSERİ MERKEZ (MELİKGAZİ,KOCASİNAN,TALAS, İNCESU) 6020/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 6020
2 KAYSERİ AKKIŞLA KAYSERİ AKKIŞLA 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 70 Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için, kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur.
3 KAYSERİ BÜNYAN KAYSERİ BÜNYAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100
4 KAYSERİ DEVELİ KAYSERİ DEVELİ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300
5 KAYSERİ FELAHİYE KAYSERİ FELAHİYE 35/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 35
6 KAYSERİ HACILAR KAYSERİ HACILAR 74/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 74
7 KAYSERİ ÖZVATAN KAYSERİ ÖZVATAN 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 Yeterli başvuru olmadığı için kura çekilmeyecektir.
8 KAYSERİ PINARBAŞI KAYSERİ PINARBAŞI 29/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 29
9 KAYSERİ SARIOĞLAN KAYSERİ SARIOĞLAN 158/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 158
10 KAYSERİ SARIZ KAYSERİ SARIZ 26/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 26
11 KAYSERİ TOMARZA KAYSERİ TOMARZA 142/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 142
12 KAYSERİ YAHYALI KAYSERİ YAHYALI 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300
13 KAYSERİ YEŞİLHİSAR KAYSERİ YEŞİLHİSAR 158/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 158
TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Kura çekimini noter huzurunda şeffaf bir şekilde takip etmek isteyen vatandaşlar aşağıdaki kanalları kullanabilir:

KAYSERİ TOKİ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Kura çekimi tamamlandığında asıl ve yedek isim listeleri resmi sistemlere aktarılacaktır. Sonucunuzu şu yollarla öğrenebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak adınıza konut çıkıp çıkmadığını kontrol edebilirsiniz.

Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden Kayseri ilini seçerek tüm listeyi PDF olarak görüntüleyebilirsiniz.

