Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ KAYSERİ KURA TARİHİ: TOKİ Kayseri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında Kayseri kura takvimini resmen duyurdu. Kayseri merkez (Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu) ve birçok ilçede inşa edilecek toplam 7 binin üzerinde konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Peki, Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Hangi ilçelerde kura çekilmeyecek? İşte ilçe ilçe Kayseri TOKİ kura takvimi ve tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 01.02.2026 06:26
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde sıra İç Anadolu'nun lokomotif şehri Kayseri'ye geldi. TOKİ tarafından yayımlanan güncel takvime göre, Kayseri'deki konut projeleri için beklenen kura süreci Şubat ayının ilk günlerinde başlayacak. Toplamda 6.020 konutun inşa edileceği Kayseri Merkez projesi başta olmak üzere, Develi'den Yahyalı'ya, Bünyan'dan Yeşilhisar'a kadar geniş bir bölgede binlerce aile ev sahibi olma müjdesini bekliyor. Öte yandan, bazı ilçelerde başvuru sayısının azlığı nedeniyle kura heyecanı yaşanmadan doğrudan hak sahipliği süreci başlayacak.

2026 KAYSERİ TOKİ KURA TAKVİMİ

Kayseri'deki projeler için kura çekim tarihleri ve yerleri şu şekildedir:

Kura Tarihi: 3 Şubat 2026 Salı

Kura Saati: 11:00

Kura Yeri: Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu

İLÇE İLÇE KONUT SAYILARI VE DURUM

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ
1 KAYSERİ MERKEZ KAYSERİ MERKEZ (MELİKGAZİ,KOCASİNAN,TALAS, İNCESU) 6020/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 6020 EMLAK KATILIM BANKASI ve HALK BANKASI 03.02.2026
11:00
2 KAYSERİ AKKIŞLA KAYSERİ AKKIŞLA 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 70 ZİRAAT BANKASI Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için, kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur.
3 KAYSERİ BÜNYAN KAYSERİ BÜNYAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 03.02.2026
11:00
4 KAYSERİ DEVELİ KAYSERİ DEVELİ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI 03.02.2026
11:00
5 KAYSERİ FELAHİYE KAYSERİ FELAHİYE 35/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 35 ZİRAAT BANKASI 03.02.2026
11:00
6 KAYSERİ HACILAR KAYSERİ HACILAR 74/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 74 ZİRAAT BANKASI 03.02.2026
11:00
7 KAYSERİ ÖZVATAN KAYSERİ ÖZVATAN 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI Yeterli başvuru olmadığı için kura çekilmeyecektir.
8 KAYSERİ PINARBAŞI KAYSERİ PINARBAŞI 29/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 29 HALK BANKASI 03.02.2026
11:00
9 KAYSERİ SARIOĞLAN KAYSERİ SARIOĞLAN 158/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 158 ZİRAAT BANKASI 03.02.2026
11:00
10 KAYSERİ SARIZ KAYSERİ SARIZ 26/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 26 ZİRAAT BANKASI 03.02.2026
11:00
11 KAYSERİ TOMARZA KAYSERİ TOMARZA 142/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 142 ZİRAAT BANKASI 03.02.2026
11:00
12 KAYSERİ YAHYALI KAYSERİ YAHYALI 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI 03.02.2026
11:00
13 KAYSERİ YEŞİLHİSAR KAYSERİ YEŞİLHİSAR 158/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 158 ZİRAAT BANKASI 03.02.2026
11:00
TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Kayseri kura heyecanını anlık olarak TOKİ Youtube resmi hesabından takip edebilirsiniz.

BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Adaylar, başvurularının kabul edilip edilmediğini veya kura sonucunu şu adreslerden öğrenebilir:

e-Devlet: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranı.

Resmi Site: toki.gov.tr üzerinden isim listeleri yayımlanacaktır.

