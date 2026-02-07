TOKİ KIRIKKALE KURA SONUÇLARI 2026 SORGULAMA: Kırıkkale TOKİ kurası nihai isim listesi açıklandı mı?

Kırıkkale TOKİ kura çekilişi ve sonuçlara ilişkin gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Kırıkkale'de yapılacak 1.736 sosyal konut için kura çekimi 7 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Çelebi ilçesinde ise başvuru sayısının konut sayısından az olması nedeniyle başvuru yapan 35 kişi doğrudan hak sahibi olacak. Kura çekiminin ardından asil ve yedek adayların yer aldığı isim listesi sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak.