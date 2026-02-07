Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ KIRIKKALE KURA SONUÇLARI 2026 SORGULAMA: Kırıkkale TOKİ kurası nihai isim listesi açıklandı mı?

Kırıkkale TOKİ kura çekilişi ve sonuçlara ilişkin gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Kırıkkale'de yapılacak 1.736 sosyal konut için kura çekimi 7 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Çelebi ilçesinde ise başvuru sayısının konut sayısından az olması nedeniyle başvuru yapan 35 kişi doğrudan hak sahibi olacak. Kura çekiminin ardından asil ve yedek adayların yer aldığı isim listesi sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak.

Giriş Tarihi: 07.02.2026 06:37
TOKİ Kırıkkale kura çekilişi sonrası asil ve yedek adayların yer aldığı isim listesi merakla bekleniyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kırıkkale'de inşa edilecek 1.736 sosyal konut için kura çekimi, 7 Şubat Cumartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. YouTube üzerinden canlı yayımlanacak kura töreninin ardından sonuçlar ilan edilecek ve hak sahipleri isim listesi üzerinden sorgulanabilecek.

7 ŞUBAT 2026 KAYSERİ TOKİ KURA TAKVİMİ

Kura Başlangıç Saati: 11:00

Kura Yeri:Nurcami Konferans Salonu

Toplam Konut Sayısı: 736

TOKİ KIRIKKALE BAŞVURU RAKAMLARI AÇIKLANDI

TOKİ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Kırıkkale genelinde toplam 9 bin 13 kişi konut sahibi olabilmek için başvuruda bulundu. En yoğun ilgi, 1.100 konutun yapılacağı Yahşihan ilçesinde yaşandı. İlçede 7 bin 111 kişi ev sahibi olma umuduyla müracaat etti.

Diğer ilçe ve beldelerde ise başvuru sayıları şu şekilde kaydedildi:
Hacılar beldesinde 94 konut için 164 başvuru alınırken, Bahşılı'da 53 konuta 450 kişi başvurdu. Balışeyh'te 60 konut için 234, Delice'de 106 konut için 369, Keskin'de ise 100 konut için 411 başvuru yapıldı.
Ayrıca Çerikli beldesinde 66 konut için 99, Karakeçili'de 94 konut için 140 başvuru alındı.

Çelebi ilçesinde ise başvuru sayısının konut sayısının altında kalması dikkat çekti. İlçede 63 konut için yalnızca 35 kişi başvuru yaptığı için, başvuran tüm vatandaşlar kura çekimine gerek kalmadan doğrudan konut sahibi olacak.

TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Kura çekimini noter huzurunda şeffaf bir şekilde takip etmek isteyen vatandaşlar aşağıdaki kanalları kullanabilir:

TOKİ YOUTUBE CANLI YAYIN

KIRIKKALE TOKİ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Kura çekimi tamamlandığında asıl ve yedek isim listeleri resmi sistemlere aktarılacaktır. Sonucunuzu şu yollarla öğrenebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak adınıza konut çıkıp çıkmadığını kontrol edebilirsiniz.

Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden Kayseri ilini seçerek tüm listeyi PDF olarak görüntüleyebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

