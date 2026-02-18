Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ Kırklareli kura çekimi canlı izle: 2026 Kırklareli TOKİ sonuçları saat kaçta? İsim listesi sorgulama

Kırklareli'nde, TOKİ "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında inşa edilecek sosyal konutlar için kura heyecanı yaşanıyor. Kırklareli Merkez, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar gibi ilçelerde ev sahibi olma hayali kuran binlerce aday, bugün noter huzurunda yapılacak çekilişe kilitlendi. Peki, Kırklareli TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak, canlı nasıl izlenir ve isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı ve canlı yayın takvimine dair tüm ayrıntılar.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 07:20 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 07:24