TOKİ KONUT TESLİMAT TAKVİMİ: TOKİ İstanbul konutları ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte?

TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçirmeyi planladığı 100 bin konutluk proje, 500 bin sosyal konut başvurusu yapan vatandaşların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Proje kapsamında inşaat çalışmalarının belirlenen plan ve etaplar doğrultusunda ilerlemesi hedefleniyor. Konutların teslim tarihlerinin ise yapım sürecinin tamamlanma hızına ve projedeki aşamaların bitişine bağlı olarak netleşeceği ifade ediliyor. Sürece dair tüm gelişmeler kamuoyu tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 26.04.2026 22:00
TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 100 bin sosyal konut projesinde teslim tarihleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Proje kapsamında yapım çalışmalarının etaplar halinde tamamlanmasının ardından konutların hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülüyor. Vatandaşlar ise evlerin ne zaman anahtar teslimi yapılacağını yakından takip ediyor.

TOKİ İSTANBUL KONUTLARI İÇİN TESLİM SÜRECİ NETLEŞİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılan kura sonuçlarının ardından hak sahibi olan vatandaşların konutlarına ne zaman kavuşacağına ilişkin tarihi açıkladı. Buna göre, ev sahipliği hakkı kazanan vatandaşların dairelerini teslim alma sürecinin belirlenen takvim doğrultusunda ilerleyeceği belirtildi. Teslimatların etaplar halinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bakan Kurum, "İnşallah 25 Nisan'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'da kuraları çekeceğiz, yuvalarımızın sahiplerini belirleyeceğiz. Temelleri atar atmaz da en geç 2 yıl içinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız." dedi. Buna göre; TOKİ İstanbul evlerinin 2027 yılının sonları ve 2028 yılının başlarında teslim edilmesi bekleniyor.

TOKİ İSTANBUL ÜCRET İADESİ YAPILACAK MI?

Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara, 5 bin TL olarak alınan başvuru bedeli geri ödenecek. İadeler, kura sonuçlarının kesinleşmesini takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içinde, TOKİ ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

