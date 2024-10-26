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TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep… TOKİ kura çekimi nihai isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ kura çekimi sonuçları binlerce vatandaş tarafından mercek altına alındı. Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından evleri yıkılan depremzedeler için inşa edilen konutların hak sahipleri düzenlenen kura çekimlerinin ardından belirleniyor. TOKİ kura çekimi canlı yayın ile YouTube platformu üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 26 Ekim TOKİ Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman kura sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 26.10.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 14:10
TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep… TOKİ kura çekimi nihai isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ kura çekimi sonuçları ile ilgili araştırmalar arma motorlarında hız kazandı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak 130 bininci konut anahtar teslimi, canlı kura çekimi ve toplu açılış töreni gerçekleştirilecek. Binlerce yeni konutun hak sahiplerinin isimleri gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. Yeni teslim edilenlerle birlikte 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 170'e yükselecek. İşte, 26 Ekim TOKİ Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman kura sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama ekranı haberin devamında

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep… TOKİ kura çekimi nihai isim listesi sorgulama ekranı

11 İLDE 29 BİN 311 DEPREM KONUTU HAK SAHİPLERİNE KURAYLA TESLİM EDİLİYOR!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde tamamlanan 29 bin 311 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te inşa edilen konutların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek kura töreni ile sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep… TOKİ kura çekimi nihai isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ MALATYA DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Malatya deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim töreni, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Kura ile birlikte Malatya'da yapımı tamamlanan 6 bin 759 deprem konutu hak sahiplerinyle buluşacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep… TOKİ kura çekimi nihai isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ İZLE

Malatya Deprem Konutları Kura Çekimi, AFAD'ın YouTube hesabı üzerinden canlı yayın ile takip edilebilecek.

TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep… TOKİ kura çekimi nihai isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Kura çekimi sonrası kesinleşen hak sahipleri, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD resmi internet sayfası üzerinden ilan edilecek.

TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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