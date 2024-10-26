TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep… TOKİ kura çekimi nihai isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ kura çekimi sonuçları binlerce vatandaş tarafından mercek altına alındı. Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından evleri yıkılan depremzedeler için inşa edilen konutların hak sahipleri düzenlenen kura çekimlerinin ardından belirleniyor. TOKİ kura çekimi canlı yayın ile YouTube platformu üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 26 Ekim TOKİ Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman kura sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama ekranı