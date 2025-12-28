Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2025: 3 il belli oldu! Hangi ilde TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesinde kura heyecanı yarın başlıyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı son açıklamalarla birlikte, TOKİ başvuru sonuçları ve hak sahipliği kura takvimi için ilk şehir belli oldu. Toplam 5 milyon 242 bin geçerli başvurunun bulunduğu projede, ilk kura çekilecek. Peki, il il TOKİ kura takvimi belli oldu mu, sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte adım adım kura çekimi süreci ve önemli tarihler.

Giriş Tarihi: 28.12.2025 17:35
500 bin konut için kura maratonu başlıyor. Bakan Murat Kurum, kura çekimlerinin 29 Aralık 2025 Pazartesi (Yarın) itibarıyla başlayacağını ve yaklaşık iki ay süreceğini duyurdu. Deprem illerinden başlanan takvimde, asil ve yedek hak sahipleri noter huzurunda yapılacak çekilişlerle belirlenecek. Başvurusu geçerli sayılan adaylar, kura çekimi tamamlandıkça sonuçlarını e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Peki, 2025 TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Resmi takvime göre kura maratonu şu şekilde planlandı:

Başlangıç Tarihi: 29 Aralık 2025

Bitiş Tarihi: 27 Şubat 2026

Süre: Yaklaşık 2 ay boyunca hafta içi her gün farklı bir il/proje için kura çekilecek.

İL İL TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Bakanlığın duyurusuna göre ilk şehir netleşti ancak tam liste aşamalı olarak paylaşılıyor:

İlk Durak: Adıyaman. Yarın (Pazartesi) ilk kura saat 11'de Adıyaman için çekilecek.

Bu kapsamda deprem illeri öncelikli şehirler arasında yer alacak.

Ardından takvim şöyle devam edecek:

30 Aralık 2025: Şırnak (15 Temmuz Kongre Salonu)

30 Aralık 2025: Hakkari (Hakkari Merkez Spor Salonu)

İstanbul, Ankara ve İzmir: En yoğun başvurunun geldiği bu büyükşehirlerdeki kura tarihleri henüz netleşmedi.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri tamamlanan illerin asil ve yedek isim listeleri ilan edilecek.

e-Devlet Kapısı üzerinden "TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılması beklenenler arasında yer alıyor.

TOKİ 2026 KURA VE ÖNEMLİ TARİHLER

Hak Sahipliği Belirleme Kurası: 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026

Konut Belirleme Kuraları: Şubat 2026 itibarıyla

İlk Teslimatlar: Daha önce teslimatların Mart 2027'de başlayacağı açıklanmıştı ancak Bakan Murat Kurum konuyla ilgili şu sözleri kaydetti:

"Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. İlk teslimatımızı 2026'da teslim edeceğiz konutlar var." dedi.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."