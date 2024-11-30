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TOKİ KURA SONUÇLARI 30 KASIM: TOKİ 155 Bininci Deprem Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni Nihai İsim Listesi Sorgulama

TOKİ kura çekimi sonuçları, binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden biri olan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından, evleri yıkılan depremzedeler için inşa edilen yeni konutların hak sahipleri, düzenlenen kura çekimleriyle belirleniyor. Kura çekimleri, canlı olarak YouTube üzerinden yayınlanıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 30 Kasım tarihinde gerçekleştirilen TOKİ kura çekimi Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Osmaniye illerine ait kura sonuçları ve nihai isim sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 30.11.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 16:06
TOKİ KURA SONUÇLARI 30 KASIM: TOKİ 155 Bininci Deprem Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni Nihai İsim Listesi Sorgulama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan 150 bininci konut anahtar teslimi, canlı kura çekimi ve toplu açılış töreni, büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu törenin ardından, binlerce yeni konutun hak sahiplerinin isimleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile açıklanacak. İşte, 30 Kasım TOKİ deprem konutları Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis kura sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama ekranı haberin devamında...

TOKİ KURA SONUÇLARI 30 KASIM: TOKİ 155 Bininci Deprem Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni Nihai İsim Listesi Sorgulama

11 İLDE 29 BİN 311 DEPREM KONUTU HAK SAHİPLERİNE KURAYLA TESLİM EDİLİYOR!

AFAD, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen büyük depremlerden etkilenen 11 ilde inşa edilen 29 bin 311 yeni konutun hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis illerinde yapılan konutların teslimi için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta düzenlenecek kura çekilişiyle hak sahiplerine verileceği duyuruldu. Bu önemli adım, depremzedelere yeni yuvalarına kavuşma yolunda büyük bir aşama olacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI 30 KASIM: TOKİ 155 Bininci Deprem Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni Nihai İsim Listesi Sorgulama

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 155 Bininci Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'nde "2024 sonuna kadar 39 bin 136'sı Kahramanmaraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek." açıklamalarında bulundu.

TOKİ KURA SONUÇLARI 30 KASIM: TOKİ 155 Bininci Deprem Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni Nihai İsim Listesi Sorgulama

DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutu, 2025 yılı sonunda ise 453 bin konutu depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

TOKİ KURA SONUÇLARI 30 KASIM: TOKİ 155 Bininci Deprem Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni Nihai İsim Listesi Sorgulama

TOKİ GAZİANTEP DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Gaziantep deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim töreni, 30 Kasım 2024 Cumartesi günü başlayacak.

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