TOKİ KURA SONUÇLARI 30 KASIM: TOKİ 155 Bininci Deprem Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni Nihai İsim Listesi Sorgulama

TOKİ kura çekimi sonuçları, binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden biri olan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından, evleri yıkılan depremzedeler için inşa edilen yeni konutların hak sahipleri, düzenlenen kura çekimleriyle belirleniyor. Kura çekimleri, canlı olarak YouTube üzerinden yayınlanıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 30 Kasım tarihinde gerçekleştirilen TOKİ kura çekimi Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Osmaniye illerine ait kura sonuçları ve nihai isim sorgulama ekranı