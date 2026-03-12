Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ KURA SONUÇLARI İL İL SORGULAMA EKRANI | TOKİ 500 bin konut sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura süreci son aşamaya geldi. Aralık ayından bu yana birçok ilde hak sahipleri belirlendi ve binlerce vatandaş konut sahibi oldu. İstanbul etabında ise kuraların bayramdan sonra çekileceği açıklandı. Yoğun ilgi gören 2026 TOKİ il il kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar, hak sahipliği durumunu öğrenebilecek.

Giriş Tarihi: 12.03.2026 07:16