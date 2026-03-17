TOKİ KURA SONUÇLARI İL İL SORGULAMA EKRANI: TOKİ kura sonuçları hak sahipleri sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ İÇİN AÇIKLAMA!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'daki kuraların tarihine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, İstanbul etabındaki kuraların bayramdan sonra gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Kurum, "Bayramdan sonra, Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla İstanbul'da kuraları hızla çekerek 100 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla yetinmeyerek, İstanbul'a özel kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira ve konut fiyatlarını dengeleyecek adımı da atacağız" ifadelerini kullandı.