TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA: TOKİ 500 bin konut kura sonucu nereden öğrenilir?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında TOKİ kura heyecanı devam ediyor. Aralık ayından bu yana birçok ilde hak sahipleri belirlenirken, bu hafta Muğla ve Çankırı'da yeni kura çekimleri yapılacak. Çorum ve İstanbul'da gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kuralarıyla Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci sona erecek. 2026 TOKİ il il kura sonuçları sorgulama ekranı ise konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.