TOKİ KURA SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI: TOKİ 500 bin konut sonuçları il il isim listesi yayınlandı!

YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE BUGÜNE KADAR 79 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, İstanbul ve Çorum hariç tüm illerdeki kura sonuçları açıklandı.
29 Aralık 2025-9 Mart 2026 tarihleri arasında; Bu kapsamda, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa, Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli, Osmaniye, Ankara, İzmir ve Hatay', Muğla'da kura çekimleri tamamlandı.
Böylece 79 ilde toplam binlerce konutun sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.