TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026 | TOKİ 500 bin konut sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

2026 TOKİ kura çekilişlerinde final heyecanı! "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul ve Çorum hariç tüm illerde hak sahipleri belli oldu. Milyonların beklediği İstanbul etabında ise kuraların bayramdan sonra çekileceği açıklandı. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte il il TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 18.03.2026 00:24
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026 | TOKİ 500 bin konut sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Türkiye genelinde binlerce aileyi ev sahibi yapan dev projede kura çekimleri büyük oranda tamamlandı. İstanbul ve Çorum dışındaki tüm illerde hak sahipleri belirlenirken, İstanbul etabının bayram sonrasına bırakılmasıyla birlikte adaylar sonuç sorgulama ekranına kilitlendi. İşte 2026 TOKİ il il kura sonuçları isim listesi...

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026 | TOKİ 500 bin konut sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

TOKİ KURA SONUCU HAK SAHİPLERİ İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor.

Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılıyor.

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026 | TOKİ 500 bin konut sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE BUGÜNE KADAR 79 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, İstanbul ve Çorum hariç tüm illerdeki kura sonuçları açıklandı.

29 Aralık 2025-9 Mart 2026 tarihleri arasında; Bu kapsamda, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa, Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli, Osmaniye, Ankara, İzmir ve Hatay', Muğla'da kura çekimleri tamamlandı.

Böylece 79 ilde toplam binlerce konutun sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026 | TOKİ 500 bin konut sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ İÇİN AÇIKLAMA!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'daki kuraların tarihine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, İstanbul etabındaki kuraların bayramdan sonra gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Kurum, "Bayramdan sonra, Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla İstanbul'da kuraları hızla çekerek 100 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla yetinmeyerek, İstanbul'a özel kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira ve konut fiyatlarını dengeleyecek adımı da atacağız" ifadelerini kullandı.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026 | TOKİ 500 bin konut sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER

TOKİ İstanbul konut başvurusu sonuçları yayımlandı. Başvurusu kabul edilenler kuraya katılma hakkı kazanırken, reddedilenler şartları sağlamadıkları için kura dışı kaldı. Listeye Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi sitesinden ulaşılabiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026 | TOKİ 500 bin konut sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

İstanbul TOKİ projeleri "Ev Sahibi Türkiye" kampanyasıyla satışa sunuluyor. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla ev sahibi olmak mümkün. Detaylar şöyle:

  • 55 m² 1+1 konut:

    • Satış fiyatı: 1.950.000 TL

    • Peşinat: 195.000 TL

    • 240 ay vade ile aylık taksit: 7.313 TL

  • 65 m² 2+1 konut:

    • Satış fiyatı: 2.450.000 TL

    • Peşinat: 245.000 TL

    • 240 ay vade ile aylık taksit: 9.188 TL

  • 80 m² 2+1 konut:

    • Satış fiyatı: 2.950.000 TL

    • Peşinat: 295.000 TL

    • 240 ay vade ile aylık taksit: 11.063 TL

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026 | TOKİ 500 bin konut sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul dışındaki iller için TOKİ sosyal konut ödeme planı şöyle:

  • 55 m² 1+1 konut

    • Satış fiyatı: 1.800.000 TL

    • Peşinat: %10 → 180.000 TL

    • Vade: 240 ay

    • Aylık taksit: 6.750 TL

  • 65 m² 2+1 konut

    • Satış fiyatı: 2.200.000 TL

    • Peşinat: %10 → 220.000 TL

    • Vade: 240 ay

    • Aylık taksit: 8.250 TL

  • 80 m² 2+1 konut

    • Satış fiyatı: 2.650.000 TL

    • Peşinat: %10 → 265.000 TL

    • Vade: 240 ay

    • Aylık taksit: 9.938 TL

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026 | TOKİ 500 bin konut sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

İLK TESLİMAT NE ZAMAN?

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026 | TOKİ 500 bin konut sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?