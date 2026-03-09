Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TOKİ 500 bin konut kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TOKİ 500 bin konut kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura sürecinde sona yaklaşıldı. Aralık ayından bu yana birçok ilde hak sahipleri belirlenirken, binlerce vatandaş konut sahibi olma şansı elde etti. 2026 TOKİ il il kura sonuçları sorgulama ekranı ise yoğun ilgi görüyor. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir ve hak sahipleri nelere dikkat etmeli?

Giriş Tarihi: 09.03.2026 19:30
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TOKİ 500 bin konut kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında TOKİ kura heyecanı devam ediyor. Aralık ayından bu yana birçok ilde hak sahipleri belirlenirken, bu hafta Muğla ve Çankırı'da yeni kura çekimleri yapılacak. Çorum ve İstanbul'da gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kuralarıyla Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci sona erecek. 2026 TOKİ il il kura sonuçları sorgulama ekranı ise konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TOKİ 500 bin konut kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE KURA ÇEKİMLERİNDE SONA YAKLAŞILDI!

TOKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, bu hafta Muğla ve Çankırı'da kura çekimi yapılacak.

Çorum ve İstanbul'da yapılacak hak sahibi belirleme kuraları ile Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlanacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TOKİ 500 bin konut kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE BUGÜNE KADAR 78 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 9 hafta geride kaldı.

29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında; Bu kapsamda, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa, Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli, Osmaniye, Ankara, İzmir ve Hatay'da kura çekimleri tamamlandı.

Böylece 78 ilde toplam 397 bin 215 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TOKİ 500 bin konut kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor.

Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılıyor.

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TOKİ 500 bin konut kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

ÇORUM VE İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Çorum ve İstanbul kura tarihleri, saatleri ve yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TOKİ 500 bin konut kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?