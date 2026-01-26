Trend
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TOKİ asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir?
TOKİ 500 bin konut başvuruları sonrası yapılan kura çekimlerinin sonuçları kademeli olarak duyuruluyor. Ev sahibi olmaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler, TOKİ kura sonuçları sorgulama yollarını yakından takip ediyor. Peki, TOKİ 500 bin konut illere göre kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 26.01.2026 06:18