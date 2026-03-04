Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: İl il belli oldu! TOKİ kura sonuçları isim listeleri açıklanıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri sürüyor. 23-27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çekilişlerle binlerce konutun sahipleri belirlendi. 2-8 Mart tarihle kura takvimiyle de kalan illerde çekilişler birer birer belli oluyor.2026 yılı TOKİ kura sonuçlarının isim listeleri, il bazlı sorgulama ekranı aracılığıyla vatandaşların erişimine açıldı.

Giriş Tarihi: 04.03.2026 07:23
2026 yılı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kura sonuçlarıyla ilgili merak sona erdi. Noter gözetiminde yapılan çekilişlerle binlerce vatandaşın yeni konut sahipleri belirlendi ve sonuçlar e-Devlet ile TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.81 ili kapsayan kura süreci tamamlanırken, hak sahipleri isim listelerini sorgulamaya başladı. Geriye kalan illerdeki katılımcılar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İl bazlı TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden detaylara ulaşmak mümkün.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE BUGÜNE KADAR 75 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 9 hafta geride kaldı.

29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, 27 Şubat Cuma günü Edirne'de 2 bin 530, Osmaniye'de 2 bin 990, Denizli'de 6 bin 370 konutun hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam etti.

29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında; Bu kapsamda, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa, Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye'de kura çekimleri tamamlandı.

Böylece 75 ilde toplam 331 bin 833 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

2-8 MART 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ

3 Mart Salı günü Ankara'da 31.073,

6 Mart Cuma günü İzmir'de 21 bin 20 ve Hatay'da 13 bin 289 konutun hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi tamamlanan illerde başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları il bazında yayımlanan isim listeleri üzerinden öğrenebiliyor.

Kura sonucu sorgulaması yapmak isteyen adaylar, TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç ekranına girerek başvuru yaptıkları ili seçip hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.

TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.

Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

