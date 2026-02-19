Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: İl il takip ediliyor! TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026 | TOKİ 500 bin konut sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?TOKİ 500 bin konut sonuçları nasıl öğrenilir?

Ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşın gözü kulağı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan kura sonuçlarında. Türkiye genelinde etap etap duyurulan sonuçlarla birlikte şimdiye kadar 58 ilde 213 bin 451 konutun hak sahipleri belirlenirken, süreç hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta 11 ilde 98 bin 839 konut için kura heyecanı yaşanacak. İşte 2026 TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 19.02.2026 09:43
2026 TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, başvuru yapanların gündeminde ilk sırada yer alıyor. TOKİ tarafından yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 58 ilde toplam 213 bin 451 konutun kura çekimi tamamlandı. Yeni haftada ise 11 ilde 98 bin 839 konut için hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE KURA SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Geride kalan 7 haftalık süreçte 58 ilde kura çekimi tamamlanırken, toplam 213 bin 451 konutun hak sahipleri belirlendi. Projenin kalan etapları için süreç yakından takip ediliyor.

BU HAFTA HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİMİ YAPILACAK?

Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa'da kura çekimleri bu hafta yapılacak.

TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi tamamlanan illerde başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları il bazında yayımlanan isim listeleri üzerinden öğrenebiliyor.

Kura sonucu sorgulaması yapmak isteyen adaylar, TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç ekranına girerek başvuru yaptıkları ili seçip hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.

TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.

Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

