TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: Ordu, Aksaray, Karabük TOKİ kurası sonuçları görüntüleme sayfası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinde heyecan bugün üç ilimize odaklanıyor. 30 Ocak 2026 Cuma günü; Ordu, Aksaray ve Karabük için beklenen kura çekimleri gerçekleştiriliyor. Binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayaliyle takip ettiği kuralar noter huzurunda çekilecek. Peki, TOKİ kura çekimi saat kaçta başlıyor? Ordu, Aksaray, Karabük TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte canlı yayın izleme linki ve isim listesi sorgulama detayları.
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|ORDU
|MERKEZ
|ORDU MERKEZ (ALTINORDU) 1500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1500
|2
|ORDU
|AYBASTI
|ORDU AYBASTI 76/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|76
|3
|ORDU
|ÇAMAŞ
|ORDU ÇAMAŞ 39/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|39
|4
|ORDU
|ÇATALPINAR
|ORDU ÇATALPINAR 77/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|77
|5
|ORDU
|ÇAYBAŞI
|ORDU ÇAYBAŞI 31/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|31
|6
|ORDU
|FATSA
|ORDU FATSA 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|750
|7
|ORDU
|GÖLKÖY
|ORDU GÖLKÖY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|8
|ORDU
|GÜLYALI
|ORDU GÜLYALI 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|9
|ORDU
|GÜRGENTEPE
|ORDU GÜRGENTEPE 52/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|52
|10
|ORDU
|KABADÜZ
|ORDU KABADÜZ 79/500000 SsOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|11
|ORDU
|KORGAN
|ORDU KORGAN 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|80
|12
|ORDU
|ÜNYE
|ORDU ÜNYE 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|AKSARAY
|MERKEZ
|AKSARAY MERKEZ 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1000
|2
|AKSARAY
|MERKEZ
|AKSARAY MERKEZ HELVADERE 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|3
|AKSARAY
|MERKEZ
|AKSARAY MERKEZ SAĞLIK 126/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|126
|4
|AKSARAY
|MERKEZ
|AKSARAY MERKEZ YENİKENT 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|110
|5
|AKSARAY
|AĞAÇÖREN
|AKSARAY AĞAÇÖREN 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|6
|AKSARAY
|ESKİL
|AKSARAY ESKİL 190/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|190
|7
|AKSARAY
|ESKİL
|AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|8
|AKSARAY
|GÜLAĞAÇ
|AKSARAY GÜLAĞAÇ 43/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|43
|9
|AKSARAY
|GÜLAĞAÇ
|AKSARAY GÜLAĞAÇ DEMİRCİ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|10
|AKSARAY
|GÜZELYURT
|AKSARAY GÜZELYURT 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|11
|AKSARAY
|GÜZELYURT
|AKSARAY GÜZELYURT IHLARA 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|12
|AKSARAY
|ORTAKÖY
|AKSARAY ORTAKÖY 190/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|190
|13
|AKSARAY
|SARIYAHŞİ
|AKSARAY SARIYAHŞİ 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR
|14
|AKSARAY
|SULTANHANI
|AKSARAY SULTANHANI 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|110
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|KARABÜK
|MERKEZ
|KARABÜK MERKEZ 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1.000
|2
|KARABÜK
|EFLANİ
|KARABÜK EFLANİ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|3
|KARABÜK
|ESKİPAZAR
|KARABÜK ESKİPAZAR 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|4
|KARABÜK
|OVACIK
|KARABÜK OVACIK 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|5
|KARABÜK
|SAFRANBOLU
|KARABÜK SAFRANBOLU 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|6
|KARABÜK
|YENİCE
|KARABÜK YENİCE 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200