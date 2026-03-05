Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? İşte 6417 konutun dağılımı ve kura tarihi

Muğla TOKİ kura çekimi için beklenen güncel takvim belli oldu. İlk etapta 4 Mart'ta yapılması planlanan ancak ertelenen kura çekilişi, haftaya gerçekleştirilecek. Binlerce vatandaşın merakla beklediği Muğla TOKİ kura sonuçları noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Giriş Tarihi: 05.03.2026 16:15