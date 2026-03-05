TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? İşte 6417 konutun dağılımı ve kura tarihi

Muğla TOKİ kura çekimi için beklenen güncel takvim belli oldu. İlk etapta 4 Mart'ta yapılması planlanan ancak ertelenen kura çekilişi, haftaya gerçekleştirilecek. Binlerce vatandaşın merakla beklediği Muğla TOKİ kura sonuçları noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
Muğla'da inşa edilecek toplam 6 bin 417 sosyal konutun ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|MUĞLA
|MERKEZ
|MUĞLA MERKEZ (MENTEŞE) 5400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|5400
|2
|MUĞLA
|BODRUM
|MUĞLA BODRUM 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|3
|MUĞLA
|FETHİYE
|MUĞLA FETHİYE 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|4
|MUĞLA
|KAVAKLIDERE
|MUĞLA KAVAKLIDERE 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|5
|MUĞLA
|KÖYCEĞİZ
|MUĞLA KÖYCEĞİZ 42/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|42
|6
|MUĞLA
|MİLAS
|MUĞLA MİLAS 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|7
|MUĞLA
|SEYDİKEMER
|MUĞLA SEYDİKEMER 75/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|75