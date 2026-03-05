Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2026: TOKİ Muğla kurası ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

Muğla TOKİ kura çekimi için beklenen güncel takvim belli oldu. İlk etapta 4 Mart'ta yapılması planlanan ancak ertelenen kura çekilişi, haftaya gerçekleştirilecek. Binlerce vatandaşın merakla beklediği Muğla TOKİ kura sonuçları noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Giriş Tarihi: 05.03.2026 18:31
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında Muğla genelinde inşa edilecek 6 bin 417 konutun hak sahipleri belirleniyor. Tören, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde halka açık ve noter denetiminde yapılacak. Vatandaşlar, kura heyecanını aynı zamanda TOKİ'nin resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak takip edebilecekler.

TOKİ MUĞLA KURA TAKVİMİ VE YENİ TARİH DETAYLARI

TOKİ tarafından paylaşılan güncel kura takvimine göre, Muğla'daki hak sahibi belirleme süreci 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de başlayacak. Daha önce Mart ayının ilk haftası olarak duyurulan ancak teknik güncellemeler nedeniyle ertelenen çekiliş, belirlenen yeni tarihinde tek bir oturumla tamamlanacak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenle, binlerce ailenin ev hayali gerçeğe dönüşecek.

MUĞLA TOKİ İLÇE İLÇE KONUT SAYILARI LİSTESİ

Muğla'da inşa edilecek toplam 6 bin 417 sosyal konutun ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI
1 MUĞLA MERKEZ MUĞLA MERKEZ (MENTEŞE) 5400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 5400
2 MUĞLA BODRUM MUĞLA BODRUM 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500
3 MUĞLA FETHİYE MUĞLA FETHİYE 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150
4 MUĞLA KAVAKLIDERE MUĞLA KAVAKLIDERE 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50
5 MUĞLA KÖYCEĞİZ MUĞLA KÖYCEĞİZ 42/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 42
6 MUĞLA MİLAS MUĞLA MİLAS 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200
7 MUĞLA SEYDİKEMER MUĞLA SEYDİKEMER 75/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 75
TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çekiliş tamamlandıktan sonraki günlerde asil ve yedek isim listeleri sisteme aktarılacaktır. Vatandaşlar, Muğla TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemini e-Devlet Kapısı üzerindeki "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut/İş Yeri Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranından yapabilecekler.

