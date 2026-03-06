TOKİ Muğla kurası ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TOKİ Muğla Kura çekimi tarihi belli oldu!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında Muğla genelinde inşa edilecek 6 bin 417 konutun hak sahipleri belirleniyor. Tören, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde halka açık ve noter denetiminde yapılacak. Vatandaşlar, kura heyecanını aynı zamanda TOKİ'nin resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak takip edebilecekler.