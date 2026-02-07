Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİTLER| 1+1 ve 2+1 TOKİ ödemesi başladı mı, kaç taksit ve ne kadar olacak?

TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİTLER| 1+1 ve 2+1 TOKİ ödemesi başladı mı, kaç taksit ve ne kadar olacak?

TOKİ 500 Bin Konut Projesi'nde kuralar il il çekilmeye devam ederken, hak sahipleri ödeme planına odaklandı. Proje kapsamında 80 ve 65 metrekare 2+1 ile 55 metrekare 1+1 konutlar yapılacak. Peşinat, vade ve aylık taksit detayları merak edilirken, TOKİ'nin ödeme planının nasıl olacağı araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 07.02.2026 08:14 Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 00:09
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında örnek bir ödeme tablosu oluşturuldu. Buna göre İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin TL olarak belirlenirken, İstanbul'da aynı özellikteki konutların fiyatı 1 milyon 950 bin TL olacak.

TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

55 metrekarelik 1+1 konutlar

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

65 metrekarelik 2+1 konutlar

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

80 metrekarelik 2+1 konutlar

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI

55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

TOKİ PEŞİNATI NE ZAMAN ÖDENECEK?

TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.

